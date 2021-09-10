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7月才32件...疫情降級 北市8月取締酒駕件數增至175件

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

因應疫情降級，台北市於8月初開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機會增加，北市警局取締酒駕勤務，8月取締酒後駕車計175件，較7月增加143件，北市交大提醒駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路。

交大統計，8月取締酒後駕車件數計175件，其中0至6時取締52件、6至12時取締42件、12至18時取締46件、18至24時取締35件，顯現酒駕是各時段皆有發生，警方將全天候編排取締酒駕勤務，針對清晨宿醉、午宴及晚宴飲酒等不同時段潛在族群加強取締，守護市民安全。

交大指出，檢視北市近期發生4件酒駕案，第一案民眾自稱於前晚23時飲酒，翌日8時許宿醉遭警方攔查；第二案民眾自稱於中午12時前飲酒，17時許遭警方攔查；第三案民眾自稱於晚間21時前飲酒，23時許遭警方攔查；第四案民眾自稱飲用啤酒及薑母鴨至凌晨3時，4時許遭警方攔查。因酒測值均超過0.25MG/L法定標準值，警詢後依公共危險罪移送法辦。

因應疫情降級，台北市於8月初開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機會增加，北市警局進行取締酒駕勤務。圖／北市交大提供
因應疫情降級，台北市於8月初開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機會增加，北市警局進行取締酒駕勤務。圖／北市交大提供
因應疫情降級，台北市於8月初開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機會增加，北市警局進行取締酒駕勤務。圖／北市交大提供
因應疫情降級，台北市於8月初開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機會增加，北市警局進行取締酒駕勤務。圖／北市交大提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 北市 交大

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