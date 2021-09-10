酒駕酒測後竟要改拒測 警方拒絕再查出騎士攜毒

高雄市警方昨天攔查機車騎士羅姓男子，發現他滿臉通紅，要求配合酒測，羅稱只是吃啤酒蝦才臉紅，但酒測後，酒測值達每公升0.6毫克，涉及公共危險罪嫌，卻要警方再改回拒測，但為時已晚。警方附帶搜索他的背包，又發現毒品咖啡包，再讓他多吃違反毒品危害防制條例官司。

昨天凌晨，高雄市警苓雅分局福德二路派出所員警執勤，經過苓雅區正義路與建國一路，發現羅姓男子（24歲）騎車不穩，停等紅燈時又超越停止線，才上前攔檢他。員警見他滿臉通紅又渾身酒氣，要對他酒測，羅說話結巴，稱和同事吃太多啤酒蝦才臉紅。

警方要羅姓男子試吹簡易酒測器，酒測器立即亮紅燈，他當場爆氣，直稱有事要回家找媽媽，一但被員警攔阻才接受酒測，發現酒測值達0.6毫克。羅要求改回拒測，稱「我會去繳罰款」，警方仍逮捕他，並立即對他附帶搜索隨身物品，才發現背包內有4包毒品咖啡包。全案依公共危險及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。 女警要羅姓男子（右）試吹簡易酒測器，酒測器立即亮紅燈。記者林保光／翻攝

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