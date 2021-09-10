不滿被糾正 北藝大舍監抽完大麻開雙門賓士撞行政大樓

在台北藝術大學任職宿舍管理員的李姓男子，疑似工作表現不佳遭校方糾正，心生不滿下，蹺班開著他的賓士雙門轎車出校，到薇閣精品旅館開房間，在裡面吸大麻、喝威士忌，再酒駕前往校方行政大樓，開車衝撞，警方獲報到場逮捕，詢後將他依毒品、恐嚇、公共危險罪嫌送辦，將追溯大麻來源。

據了解，李男家中經濟狀況不錯。警方調查，李男本月9日下午4點半，酒後將汽車開上台北藝術大學的行政大樓階梯，意圖衝撞行政大樓，因汽車卡在層層階梯無法動彈，才未造成更大損害；當時為上班時間，校內教師見狀立刻報警。

警方到場控制李男行動，在車內發現3包乾燥大麻花、吸食器，對他酒測，酒測值0.09。李男供稱，他被校方罵，很不爽，才開車衝撞校內大樓；至於大麻是跟朋友購買。警方將追溯大麻來源。 李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蔡翼謙／翻攝 警方在李男車上查獲3包乾燥大麻花、吸食器。記者蔡翼謙／翻攝 李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蔡翼謙／翻攝 李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蔡翼謙／翻攝 李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蔡翼謙／翻攝 李男開著他的雙門賓士轎車意圖衝撞校內行政大樓。記者蔡翼謙／翻攝 警方在李男車上查獲3包乾燥大麻花、吸食器。記者蔡翼謙／翻攝

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