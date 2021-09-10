帶未成年女友至宜蘭過夜兩晚 男被控和誘罪不起訴

一名詹姓男子被控將陳姓未成年少女誘拐至北市五分埔購物，再去宜蘭住宿兩晚，涉嫌和誘罪。台北地檢署查出，是陳女主動自願私行出外，詹男並未有任何誘惑其脫離家庭的行為，日前依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方調查，未成年的陳姓女子與成年的詹姓男子，透過網路交友軟體認識而成為男女朋友關係。陳女因為與家庭相處不睦，今年4月9日晚將某時，兩人相約在五分埔購物後，當晚再前往宜蘭縣並住在羅東區的旅店，10日去掃墓完之後住在礁溪溫泉會館。

林姓母親接獲校方通知，發現女兒沒到學校上課，便報警處理並提告詹男涉嫌和誘罪。據了解，詹男到案後坦承有跟陳女去宜蘭住宿，但否認誘惑女方脫離家庭。他表示，是陳女自己要跟他去宜蘭的。

他供稱，陳女找他去五分埔購物後，他說他要回宜蘭掃墓，她就說想去，不想回家。然後，兩人當晚就在市政府捷運站坐車回宜蘭羅東，住旅社1晚後，隔天就去掃墓。掃完墓中午，兩人去礁溪，下午逛街並辦入住飯店手續，到半夜警察就來了。

陳女證稱，4月8日當天與母親發生爭執不愉快，母親強追著她，要她把手機交出來，所以她隔天不想上課，9日上午與詹男通電話，相約晚上9點在松山碰面，再去逛五分埔。之後去宜蘭過夜兩晚，都是自願的。