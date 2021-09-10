獨／為了一台「微波爐」遭解雇 40法官連署搶救工友工作權

台北地方法院男工友體恤全院沒有微波爐，自購提供法官公用，被發現後，他支吾其詞，總務科查真相，認為工友不誠實，要求派遣公司解雇，有法官覺得情、理、法都站不住腳，約40人連署上書院長，搶救工友工作權。

院長黃國忠表示，工友不是新人，應知道規矩，法院花國家的錢、是雇主，有權向派遣公司反映，否則反而失職，至於派遣公司如何決定不置喙，人事案會再斟酌。

風波緣起號稱「天下第一院」的台北地院，全棟辦公區域沒有微波爐，法官用膳不方便，相較隔鄰台北地檢署，法官私下多抱怨；男工友日前自掏腰包幫法官添購小台的微波爐，放在辦公室，但沒有吭聲。

總務科發現質問，男工友先推稱不知情，法官同僚打聽微波爐的來源，互傳訊息可能是某某法官買的，總務科最後查知是工友所購置，向工友說，明知大樓有用電安全規定，工友卻「知法犯法」，考慮將他解雇。

總務人員聯絡派遣公司請工友簽「自願」離職書，消息擴散，法官同仁認行政處分於情、於理、於法缺乏正當性；最近，有好義者四處奔走，包括刑庭、民庭、簡易法庭法官都有人簽字拜託留人，有庭長情義相挺，約40名法官響應。

法官連署書標題為「保護勞工，從我們做起─解僱派遣勞工之正當程序」，附件勞動基準法，證明連署非無的放矢。

連署書指，「本院民事庭派遣勞工張貴榮先生在本院民事庭服務二年餘，不僅處理公務表現優良、待人和藹，且積極、主動協助法官、同仁處理公務、維護辦公環境、整潔相關事項，為民事庭同仁奉獻良多，希冀本院得以慰留此優秀人才。法院存在之目的是為了維護公平正義，法院本身對於派遣勞工之解僱如未符合法院內部一定之正當程序，不僅無法期待法院成為保障人民權利之殿堂，亦無法使人民信賴法院得以真正有效維護人民之權利。」

另，「關於派遣勞工之適任性，應考量其所負責辦公室之庭長、法官意見，以及其所負責庭別(民事庭)科長、民一庭庭長意見綜合判斷，而非由未直接自派遣勞工受領勞務之總務科自行決定派遣勞工是否適任。現行制度由總務科自行決定派遣勞工之適任性，不僅無法適切反應直接與派遣勞工接觸之庭長、法官需求，且因無任何庭長、法官考核紀錄表可供參考，派遣勞工之能力、業務表現完全取決於總務科對該勞工之印象或單一事件之評價，建議總務科每三個月或一定時間應製作考核表或意見表，供派遣勞工所負責辦公室之法官、庭長、科長填寫，以作為日後綜合考量派遣勞工是否適任之憑據。」

刑庭法官說，司法院長許宗力曾宣告全國法官應盡力保護勞工，法院如不瞻顧基層勞動階級，對外怎麼幫人爭取勞工權益？