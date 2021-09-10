台南3學童遭大學副教授騙拍裸照 和解取得原諒二審改判

北部私立大學已退休的陳姓副教授前年任教期間，經由臉書附載Messenger，佯稱是女國中生，陸續與3名國小男女童互加好友，再以暱稱私訊傳送女性裸照給對方，讓學童誤信自己為女性，再拍裸照回傳給他觀看，一審認他犯以詐術使兒童製造猥褻行為電子訊號罪應執行7年8月徒刑，他事後與1童及家長以60萬和解，另2童及家長則願意原諒他，二審改判3年10月，可上訴。

台南檢警查出，去年3月間，陳誘騙小四女童，前後3次以手機拍攝裸露胸部、下體共7張照片給他；去年12月上旬，他以相同手法誘騙小六女童，前後5次拍攝裸露胸部、下體共21張照片回傳給他；同年12月中旬，他也誘騙小六男童，前後3次拍攝裸露下體共12張裸照給他閱覽觀看。直至家長發現後報警處理。

檢警調查，60歲的陳姓副教授在台北市住處，以臉書社群平台附載Messenger通訊軟體上暱稱「林X」帳號傳送私訊給3名受害者，佯稱自己是國中女性，並先傳送不詳女性裸照給對方，誤信他為女性，再誘騙受害者，依其指示時間、地點分別自拍裸照，再以Messenger通訊軟體傳送給他閱覽、觀看。案發後，南投檢警也發現他以相同手法誘騙8名學童拍攝裸照給他。

陳坦承犯行，深表悔意。辯護人指出，陳對於外貌有自卑感，後從事教職期間因壓力及自卑感壓迫，為求刺激而產生歧念犯下此案。一審判他應執行7年8月徒刑，不服上訴。

台南高分院合議庭認為，陳年幼時眼睛斜視，並有遺傳性皮膚疾病，求學過程對於外貌有自卑感，後從事教職期間因壓力及自卑感的壓迫，為求刺激而產生歧念犯下此案，而他所使用詐術手段相較下輕微，且於原審與1童及家長和解，當庭給付60萬元賠償金，另2童及家長雖婉拒和解，但表示願意原諒被告，不再追究。