男大生約15歲國中女嘿咻5次 賠28萬獲緩刑
桃園吳姓男大生上網和1名15歲少女聊天，才認識2、3天就相約到電影館性交，又陸續上汽旅、回少女家，在不違反她意願下共發生5次性行為，對方母親得知氣炸提告。法院審酌，吳犯後坦承，答應賠少女28萬元達成調解並獲原諒，依5個妨害性自主罪判他1年2月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，吳男透過網路交友和少女攀談，明知她當時年僅15歲仍在讀國中，2019年7月才認識不到3天就約見面，且為滿足個人性慾，就一起到電影館內發生性行為，後來2人開始交往，又分別到電影館、汽車旅館甚至直接回少女家，在不違反她意願下一共性交5次。
後來少女的媽媽察覺小孩有異樣，常常假日外出深夜不歸，一問之下才驚覺交男友還發生關係，氣得立刻報警對吳男提告。吳在警詢、偵查及審理階段均坦承不諱，與少女供述供詞相符合，也有汽車旅館進出監視器畫面佐證。
法院認為，吳男犯罪事實明確，且他明知道少女當時是為14歲以上未滿16歲之人，身心仍在發育中，對於性智識、自主能力都未成熟，竟還和她性交影響身心正常發展，所為實屬不該。
但法院也考量，吳犯案時年僅19、20歲，並以賠償28萬元和少女及其母親達成調解，承諾會分期賠償，並獲得對方原諒，認為吳有悔悟之心，審理後依5個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，各判4月，應執行1年2月，緩刑2年。
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