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女教師生病丈夫稱她裝病 請求離婚兒作證有此事

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

國小女教師小蘋（化名）與丈夫阿雄（化名）感情不睦，經常以言語羞辱她，生病要看醫生，但阿雄竟稱她是裝病，故意刺激伊，讓她情緒波動，血壓上升，2年前已與阿雄分居，向法院請求離婚，阿雄辯稱她住院期間，他陪同照顧，仍關心她，但兒子證稱看過父親掐母親脖子，母親生病要看醫生，父親會說母親在裝病，台中高分院判決准小蘋與阿雄離婚。可上訴。

小蘋表示，她與阿雄結婚33年，育有2名子女，兒子出生後，2人產生家庭觀念、價值觀重大歧異，他常以強硬、強壓手段對待子女；且他並未定期給付家庭生活費，是由她負擔家庭生活費、子女教養費及主要照顧子女，因此漸行漸遠，互動冷淡。

她於2009年間至2011年兒子畢業前，因受不了阿雄脾氣暴躁，與兒子搬至清水、娘家居住，甚少回北屯區住處，女兒自大學畢業後，她有再回北屯區住處與阿雄同住，然於2018年10月間，她思考確實難與阿雄一起生活，故趁出國回來後直接搬去台北與王○○同住，兩造自此分居至今。

婚姻關係存續期間，2人除聚少離多外，於同住期間因感情不佳，阿雄會以言語羞辱她，且曾在兒子面前動手掐她脖子，威脅要置她於死地，她生病欲看中醫治療，也會遭他阻止、辱罵，她身體狀況不佳，生病要看醫生，但阿雄會稱她是裝病，故意刺激她，讓她情緒波動，血壓上升。常因生活大小事爭吵，致她身心俱疲晚上無法入眠。因此請求離婚。

阿雄辯稱，妻子小蘋是小學教師，因身體狀況欠佳，且不願意適應新教學環境，故未請調到北屯區住處附近學校任教，為免開車往返兩地之勞費，才採取一星期約一、二日住在清水方便上班，除假日外平日亦會返家團聚，此為10多年前往事。又因小蘋身體狀況、生活作息互異等因素，她主動與他分房而睡，並無刻意疏遠。

阿雄又說，小蘋於2018年10月間與女兒同遊日本返國後，傳訊告知他近期將與兒子同住，然她說話不算數，不但拒不返家與他同住，反以此為由對他提起離婚訴訟，實則她與兒子假日亦會返家團聚，2人婚姻家庭情感並未有動搖。

阿雄辯稱並無與小蘋有肢體上衝突、互相拉扯、各自摔東西及掐小蘋脖子的事，況證人所證稱的事為多年前的事，且既有互相拉扯，如何能認是可歸責他？此外，小蘋住院期間，他也有陪同照顧，他仍關心小蘋，自不可能指稱她裝病。

不過，阿雄與小蘋的兒子卻作證稱「在我國小時曾經看過父親掐母親脖子。近5年來還是有發生母親生病要看醫生，父親會說母親在裝病」，並說「父親只是認為母親在別人家做什麼，父親把我家當作別人家。」

合議庭審酌，小蘋選擇離家未歸、對於雙方感情破裂、分居窘境，無有效改善方法，阿雄對於婚姻破綻造成，確有部分可歸責原因。惟阿雄於2人同住期間常與小蘋發生爭執，對她面臨病苦，未給予她心理上支持、照顧，反表示她是裝病，使她心生痛苦，選擇搬離兩造住處，以求身心靈之平靜。

在小蘋搬離後，阿雄亦無挽回、修復積極作為，雙方生活已漸行漸遠，他臨訟雖不同意離婚，惟未見有何積極、有效挽回修復婚姻作為。合議庭認為小蘋請求判決離婚，為有理由，應予准許。

女教師小蘋與丈夫阿雄感情不睦，丈夫經常以言語羞辱她，生病要看醫生，但阿雄竟稱她是裝病，故意刺激伊，她向法院請求離婚，兒子證稱母親生病要看醫生，父親會說母親在裝病，二審判決准小蘋與阿雄離婚。圖／本報資料照
女教師小蘋與丈夫阿雄感情不睦，丈夫經常以言語羞辱她，生病要看醫生，但阿雄竟稱她是裝病，故意刺激伊，她向法院請求離婚，兒子證稱母親生病要看醫生，父親會說母親在裝病，二審判決准小蘋與阿雄離婚。圖／本報資料照

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