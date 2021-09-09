妻辯夫「怕蝦痛」不敢拔蝦嘴 他卻為愛慕的女人殺人
房仲于維智不滿林姓男子糾纏他愛慕的江姓女同事，拿藍波刀刺林18刀，林3個月後死亡；一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，台灣高等法院昨駁回上訴。羈押期間，于的妻子聲請具保停止羈押，聲稱案發時丈夫應該「有心魔」，且他心腸很軟，去釣蝦場也不敢拔蝦子嘴巴「怕蝦子痛」，但高院裁定駁回。
于維智（59歲）2012年在不動產公司上班時，結識江女（44歲），雖愛慕她，但因知道都各有婚姻，因此以「兄妹」相稱。于稱呼江女「美妹」，江女則說「我怕你的付出得不到我的感情，所以我寧可你都不要做，因為怕傷害你」。
2020年初，于得知江女和曾在公司任職的林姓男子交往，且林常在上班時間約江女外出，他認為這樣會影響江女業績。去年4月11日，于罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺18刀，于隨後被捕。
警方問案時，于胡言亂語，還說警察拿警棍打他，警方一度以為是件隨機殺人案，但查扣手機後才發現于的動機與情殺有關聯。
看到丈夫遭羈押，于妻則具狀聲請交保。于妻表示丈夫不是極惡之人，案發時應是有心魔，還說丈夫出庭時不敢看監視器錄影畫面，應該也是沒有想到自己會做這種事。
「他是個窩心的父親」于妻指兒子的同學出身單親家庭，丈夫都會特別關心，父親節時也會帶著一起去吃飯，並說丈夫心腸很軟，因為「怕蝦子痛」，去釣蝦場釣蝦也不敢拔蝦子嘴巴。
于妻認為丈夫願意勇敢面對刑責，希望能他機會回饋社會，而不是「浪費資源」，希望法官通融。不過高院認為于維智惡性重大，且危害他人生命、身體與社會治安，為確保後續審判與執行順利進行，無法以具保、限制住居等手段替代。
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