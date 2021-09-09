快訊

免抽籤！經濟部好食券「先搶先贏」 前400萬名數位綁定直接送

驚世媳婦闖派出所要找所長 警察攔阻竟出拳遭法辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

驚世媳婦戚姓女子，不滿97歲杭姓公公拒絕午睡，凌虐公公致死，遭依傷害致死罪嫌起訴，一審法院判無罪監護5年，台灣高等法院，改依殺人罪判刑15年，案件尚未定讞。不料，戚女今年7月，突然跑進北投分局長安派出所所長辦公室，大聲咆哮「找所長！」還毆打執勤的謝姓員警，遭當場逮捕。士林地檢署偵結，依照妨害公務罪嫌起訴。

今年7月19日下午２時許，戚女趁值班台員警與民眾談話處理案件時，突然衝進派出所，大吼大叫稱「要找所長！」未經允許進入長安派出所所長辦公室。謝姓員警見狀上前勸離，戚女涉嫌用拳頭朝謝員左肩膀打2下，導致謝員受有左肩酸痛之傷害，後續經女警支援當場逮捕送辦。

戚女供稱，不是故意要攻擊他，不記得員警在執行公務「只有給員警小小拳，就是不會痛的程度」派出所駐地的監視器清楚拍下，戚女動手打警察，全案依照妨害公務罪嫌起訴。

妻女涉嫌在2018年12月20日，不滿97歲杭姓公公拒絕午睡，將公公拉進浴室沖冷水、踩胸口，不顧公公喊救命，還徒手推打、拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打，狂噴殺蟲劑、放冷凍雞肉凍公公，最終凌虐公公致死，被依傷害致死罪嫌起訴。

家暴案件經士林地方法院一審認為，妻女因罹思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪、監護5年。高院根據台大醫院鑑定結果，認為戚女犯案時並無欠缺辨識能力，沒有明顯思考障礙，可預見施虐公公會造成死亡結果，認為有殺人的不確定故意。

高院認定，戚女案發前有按時服藥，連續2天施虐期間，仍長時間打電話和外人通聯，且能在丈夫回家前停止施虐，得知公公死亡、報警前還先丟棄冷凍的雞魚，並教導看護謊稱公公在浴室跌倒，刻意規避、誤導警方偵辦。戚女凌虐公公，踐踏人性尊嚴，使公公無法善終，蔑視人倫，犯後不知悔改，一再虛構事實，依殺人罪判刑15年，限制出境出海，全案尚未定讞。

戚姓女子。圖／聯合報系資料照
戚姓女子。圖／聯合報系資料照

殺人 妨害公務 台大醫院

延伸閱讀

前男友搶手機又出拳 女子持刀反擊濺血

台南3歲女童疑遭施虐致死 檢方聲押禁見母親及同居人

台南女童疑遭凌虐死亡今午相驗 警查兩人涉拖把施暴

送花籃諷衛福部「下民易虐」 朱學恒妨害公務獲不起訴

相關新聞

驚世媳婦闖派出所要找所長 警察攔阻竟出拳遭法辦

驚世媳婦戚姓女子，不滿97歲杭姓公公拒絕午睡，凌虐公公致死，遭依傷害致死罪嫌起訴，一審法院判無罪監護5年，台灣高等法院，...

陸航飛指部軍官驗收營服營帽作假 一審判1年6月緩刑5年

陸航飛指部學員生營蔡姓中校營長被控2017年間每月獲撥特補費，尚有結餘款，涉嫌偽造營服、營帽驗收程序，製作不實簽呈核銷，...

澎恰恰借錢告贏暴力討債 張綱維想如法泡製…沒成！

遠東航空董事長張綱維向亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐借款，控告楊與通化街幫幫主「芋仔」朱秀琮重利、恐嚇搬走5千萬骨董、...

取消禁止女性夜間工作之後：可以算是勞權的進步嗎？

2021年8月20日，大法官作成司法院釋字第807號解釋，宣告《勞動基準法》第49條第1項規定立即失效，輿論譁然。

捷運上摸女乘客臀快閃 性騷擾罪判拘40日

王姓男子搭捷運站立在1名女乘客後方，趁她不及防備，動手觸摸她的臀部，逃離車廂之後被捕，台北地方法院審理，依性騷擾罪判王拘...

高雄酒駕累犯男躲警連闖10多路口 被逮...嚇到剉屎了

高雄王姓男子今凌晨酒駕，見警心虛逃逸連闖數個路口，還撞倒一隻「喵星人」，最後遭警方攔下被壓制時王還便溺，直向警方說「拉屎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。