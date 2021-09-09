驚世媳婦闖派出所要找所長 警察攔阻竟出拳遭法辦

驚世媳婦戚姓女子，不滿97歲杭姓公公拒絕午睡，凌虐公公致死，遭依傷害致死罪嫌起訴，一審法院判無罪監護5年，台灣高等法院，改依殺人罪判刑15年，案件尚未定讞。不料，戚女今年7月，突然跑進北投分局長安派出所所長辦公室，大聲咆哮「找所長！」還毆打執勤的謝姓員警，遭當場逮捕。士林地檢署偵結，依照妨害公務罪嫌起訴。

今年7月19日下午２時許，戚女趁值班台員警與民眾談話處理案件時，突然衝進派出所，大吼大叫稱「要找所長！」未經允許進入長安派出所所長辦公室。謝姓員警見狀上前勸離，戚女涉嫌用拳頭朝謝員左肩膀打2下，導致謝員受有左肩酸痛之傷害，後續經女警支援當場逮捕送辦。

戚女供稱，不是故意要攻擊他，不記得員警在執行公務「只有給員警小小拳，就是不會痛的程度」派出所駐地的監視器清楚拍下，戚女動手打警察，全案依照妨害公務罪嫌起訴。

妻女涉嫌在2018年12月20日，不滿97歲杭姓公公拒絕午睡，將公公拉進浴室沖冷水、踩胸口，不顧公公喊救命，還徒手推打、拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打，狂噴殺蟲劑、放冷凍雞肉凍公公，最終凌虐公公致死，被依傷害致死罪嫌起訴。

家暴案件經士林地方法院一審認為，妻女因罹思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪、監護5年。高院根據台大醫院鑑定結果，認為戚女犯案時並無欠缺辨識能力，沒有明顯思考障礙，可預見施虐公公會造成死亡結果，認為有殺人的不確定故意。