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指丈夫愛慕女同事殺人有心魔 妻求法官交保遭駁

中央社 / 台北9日電

于姓男房仲因愛慕女同事，裝GPS跟蹤再持刀刺殺林姓運將致死；于男妻子以丈夫非極惡之人，案發時應是有心魔等為由，請求法官通融開恩，給予交保停止羈押。法院日前駁回。

于男的妻子提出聲請指出，丈夫是個窩心的父親，兒子的同學出身單親家庭，沒有父親，他會在父親節帶這名同學一起出去吃飯；丈夫心腸很軟，去釣蝦場釣蝦也不敢拔蝦子嘴巴，怕蝦子痛。

于男妻子表示，現在丈夫願意勇敢面對刑責，希望能給予機會回饋社會，而非浪費資源，請求法官通融開恩，准許丈夫交保而停止羈押。

台灣高等法院審酌于男所涉犯殺人罪嫌，惡性重大，對社會治安等造成重大危害，若以具保或限制住居等手段，均不足以確保後續審判或執行程序能順利進行。

高院指出，羈押固然造成于男的人身自由受到拘束，但這與于男日後可能不到庭或者逃避執行等風險判斷，仍認定他有羈押必要；于男妻子提及情形，屬於于男平時生活狀況及品行等，與羈押事由或羈押必要性的判斷無關，本案無從以具保等手段代替羈押處分，因此駁回聲請。

全案緣於，于男去年4月間在台北巿萬華區持藍波刀刺傷林姓運將，林男去年7月間拔管後過世。

檢警原以為是一起隨機殺人案件，但北檢偵辦後，查出于男因愛慕江姓女同事，聽江女所言認為林男騷擾，進而決定執行殺人計畫，並趁機在林男計程車上裝設GPS追蹤器，北檢依殺人、妨害秘密罪嫌將于男起訴，協助安裝GPS的江女也一併起訴。

一審判于男9年8月、江女8月，二審高院昨天駁回上訴，維持原判，江女因與被害人家屬和解，獲緩刑2年。還可上訴。

殺人 運將

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