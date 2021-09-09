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陸航飛指部軍官驗收營服營帽作假 一審判1年6月緩刑5年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陸航飛指部學員生營蔡姓中校營長被控2017年間每月獲撥特補費，尚有結餘款，涉嫌偽造營服、營帽驗收程序，製作不實簽呈核銷，待廠商交貨後，將營服、營帽侵占己用，作公關致贈他人，檢方依涉違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，台南地院下午宣判，認貪汙部分罪證不足無罪，他犯使公務員登載不實公文書及偽造私文書罪應執行1年6月，緩刑5年，判決確定應向公庫支付10萬元。

蔡本人並未到場聽判；陸航飛指部強調，當時發現蔡未依法行政，經了解後主動函送法辦，而蔡已退伍。

台南地院合議庭審理時，依證人證述可認定蔡有指派學員將自特補費結餘款購得的營服、營帽贈送與他人，然而，觀諸被贈與人均為陸航飛指部的長官，或與學員生營教育訓練有關的教官、老師、督導等人，所以蔡於贈送營服、營帽時是否有侵占入己之不法所有的主觀意圖，仍有疑問。因此，在蔡涉犯貪污治罪條例中侵占職務上持有的非公用財物罪嫌部分，獲判無罪。

台南地院指出，蔡為陸航飛指部學員生營中校營長，負責特補費結餘款採購營服與營帽案，理應盡忠職守，不負國家及職務所託，竟為不實之驗收，製作登載內容不實的公文書，向陸航飛指部主計科申辦特補費結餘款的核銷程序，所為自應予以非難。

惟念及他犯後坦承犯行的犯後態度，兼衡其等犯罪動機、目的、手段、素行、智識程度，並於今年2月10日退伍，現無業等一切情狀，認他共同犯行使公務員登載不實公文書罪，處1年2月；又犯共同行使偽造私文書罪，處7月。應執行1年6月，緩刑5年，並應於判決確定之日起6個月內，向公庫支付10萬元。

台南地院下午宣判，認蔡涉貪汙部分罪證不足，認他犯使公務員登載不實公文書及偽造私文書罪應執行1年6月，緩刑5年，判決確定應向公庫支付10萬元。圖／本報資料照
台南地院下午宣判，認蔡涉貪汙部分罪證不足，認他犯使公務員登載不實公文書及偽造私文書罪應執行1年6月，緩刑5年，判決確定應向公庫支付10萬元。圖／本報資料照

公務員 貪汙 教官

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