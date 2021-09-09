陸航飛指部軍官驗收營服營帽作假 一審判1年6月緩刑5年

陸航飛指部學員生營蔡姓中校營長被控2017年間每月獲撥特補費，尚有結餘款，涉嫌偽造營服、營帽驗收程序，製作不實簽呈核銷，待廠商交貨後，將營服、營帽侵占己用，作公關致贈他人，檢方依涉違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，台南地院下午宣判，認貪汙部分罪證不足無罪，他犯使公務員登載不實公文書及偽造私文書罪應執行1年6月，緩刑5年，判決確定應向公庫支付10萬元。

蔡本人並未到場聽判；陸航飛指部強調，當時發現蔡未依法行政，經了解後主動函送法辦，而蔡已退伍。

台南地院合議庭審理時，依證人證述可認定蔡有指派學員將自特補費結餘款購得的營服、營帽贈送與他人，然而，觀諸被贈與人均為陸航飛指部的長官，或與學員生營教育訓練有關的教官、老師、督導等人，所以蔡於贈送營服、營帽時是否有侵占入己之不法所有的主觀意圖，仍有疑問。因此，在蔡涉犯貪污治罪條例中侵占職務上持有的非公用財物罪嫌部分，獲判無罪。

台南地院指出，蔡為陸航飛指部學員生營中校營長，負責特補費結餘款採購營服與營帽案，理應盡忠職守，不負國家及職務所託，竟為不實之驗收，製作登載內容不實的公文書，向陸航飛指部主計科申辦特補費結餘款的核銷程序，所為自應予以非難。