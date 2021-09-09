女友分手他拿裸照威脅逼「獻上身體」 稱繼續做才願刪

范姓男子不甘女友分手，以握有對方私密照片和影片為由，邀她到桃園一家旅館內強制性交，且又讓對方喝下摻有毒品的飲料，再竊錄兩人交媾過程。范事後傳訊息警告「改天親自看剛剛你最後一次那次！就知道超級配！」女方在家人陪同下報警。一審依以藥劑強制性交等3罪判范9年2月徒刑，范上訴，台灣高等法院改判為8年刑。

被害人指控，兩人從2016年3月交往，但7月初就分手，但范卻一直傳訊息要求性交，否則他不會停止聯繫，並保證若「繼續做」就會刪除兩人的裸照。當年7月15日，兩人約在中壢火車站見面、找旅館開房間，范要求繼續當朋友，但被害人拒絕。被害人說「當天就是要來做個結束」。

被害人表示，因不想繼續和范有關係，但范卻要她「獻上身體」。

新竹地院調查，2016年7月間，范姓男子傳簡訊給前女友，裡頭寫道「照片影片我70％以上備份起來了（我可沒講什麼照片影片啊！呵呵）」、「我當然是想好好的啦！如果你硬要逃避！也是逃避不了的！」，再約她到旅館性交。范否認「強迫」，解釋訊息所指的照片只是兩人先前的合影，他想要留下美好的回憶。

此外，范在兩人性交後拿出「蜂蜜水」，前女友發現蜂蜜水混濁，范卻說這是他父親的心意；詎料她喝完後昏睡，醒來時內褲已經不在身上。

范在桃園地方法院審理時辯稱警詢時受員警「恐嚇」，他「加的是感冒藥」，但卻被要求說是「催情藥」，但法官不信。

因一審遭處9年2月徒刑，范上訴。高等法院認為范在審理時全部認罪，所為分別涉犯刑法強制性交罪、以藥劑強制性交罪、毒品危害防制條例以欺瞞使人施用第三級毒品罪、刑法無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪。

因二審時范與前女友成立調解並賠償損害，前女友也具狀表明願寬諒、不再追究刑事責任，高院認為量刑基礎已變動，因此撤銷改判。