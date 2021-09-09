澎恰恰借錢告贏暴力討債 張綱維想如法泡製…沒成！

遠東航空董事長張綱維向亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐借款，控告楊與通化街幫幫主「芋仔」朱秀琮重利、恐嚇搬走5千萬骨董、名畫，檢方處分不起訴確定，張再對楊、朱聲請交付審判，台北地方法院審理仍駁回。

楊振豐、朱秀琮借錢給藝人澎恰恰討債涉恐嚇、強制罪被起訴，不過，法官認定2人與張綱維的金錢糾紛，不構成犯罪。

張綱維聲請說，楊振豐、朱秀琮趁他與遠航副董事長鄭晴文需錢孔急、收取重利，因鄭後來無力還款，2019年12月25日，有黃姓女子與朱秀琮到遠航，朱取出寫有「不還錢殺光你全家」的字條交給他，犯恐嚇罪。

張綱維說，後來，朱秀琮要楊振豐到場，楊又對鄭晴文恫稱「我知道你住哪裡，我會去抓你或你家裡的人」，他於是開立本金1億5000萬元、利息1600萬元的支票作為還款擔保。

張說，楊振豐、朱秀琮知道他有收藏畫家張杰的字畫、木雕，2020年1月13日再到遠航要求提供字畫、木雕為擔保，朱還前往遠航倉庫取走69幅字畫，1月15日再派堆高機到遠航停機坪搬走「萬馬奔騰」的木瘤木雕，字畫、木雕總價4到5千萬元。

朱秀琮稱，他找張綱維時，帶了3罐酒送張，張向他保證遠航一定會賺錢，否認拿紙條恐嚇張。

楊振豐稱，張答應公司上市後可讓他認股，因鄭晴文拿內湖的土地質設，於是解除張綱維母親的擔保，也否認恐嚇。

法官審理認為，張綱維因掏空遠航被查辦，曾於偵查中表示陸續跟錢莊借錢，鄭晴文也稱借錢有經過張綱維同意，從張、鄭的證述可知，張並非第一次向人借錢，不符合重利罪乘人「急迫」放款的法律要件。

法官認為，張綱維控訴朱秀琮以字條恐嚇他，但此部分除證人證述，無旁證佐證，難以證明張的說法為真。

裁定書指出，依鄭晴文與黃姓女子的通訊軟體對話紀錄顯示，鄭主動提供放畫作的地址，又主動向黃女表示「畫應該都交給你們了」、「我一樣補滿了69幅畫」，如果張綱維被恐嚇，應主動報案，因此難以認定楊振豐、朱秀琮犯恐嚇取財，駁回張綱維的交付審判聲請案。