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影／千萬電梯別墅入住隔天滲漏水 屋主：像買到中古屋

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市大雅區日前有買家砸1450萬元買到透天「水濂洞」，今周姓小姐投訴，她斥資1780萬元買三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以矽利康修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。建商喊冤，周小姐購入的頂樓是濕潤，而非漏水，廠商有誠意要進場修繕，但屋主不願意開門，建商只好寄出存證信函自保。

33歲周小姐投訴，6月28日以1780萬元購入位於潭子區合作街一棟三樓半頭天電梯別墅，一家五口於7月29日開心入住，隔天卻發現四樓天花板出現滲漏水情形，她向建商鼎虹營造股份有限公司反映，但她認為建商態度消極，不願施作標準防水工程。

周小姐指出，她一再跟建商、工班強調，要施作防水工程需知會她，她要會同監工，但工班人員卻逕自在7月1日、8月16日藉由隔壁戶頂樓爬入她家頂樓，在她不知情情況下，以「矽利康」維修施工滲漏水處。事後工班要以「打針」方式修補，周小姐不同意而未施作。

周小姐調閱住家監視器發現，8月16日工班人員確實未經許可，擅自闖入住家修繕，氣得到派出所提私闖民宅告訴。

周小姐認為，建商交屋時合約書寫明屋況未漏水，但她入住隔天就發現四樓天花板出現滲漏水狀況，再向建商提告詐欺，另，她請專業防水工程估價頂樓防水工程約10萬餘元(未稅)，民事向建商提告價金求償11萬元。

「買新屋卻搞得像買到問題中古屋，入厝實在開心不起來！」周小姐說，他們履保帳戶約有10萬，頂樓整塊翻修費用差不多10萬，跟建商協議減求價金10萬元還得訴訟才可能拿回來，建商如果一開始蓋房子注重施工品質，他們也不用這麼累，買方權益到底在哪？

建商鼎虹營造股份有限公司廖姓總經理回應，周小姐反映屋頂有滲漏水問題，工班第一時間積極處理，經查四樓天花板應是「濕潤」水痕，而非漏水，工班欲進屋修繕，但周小姐堅持一定要照她規畫的防水工法施作，否則不予開門，工班因而無門而入，並非不處理。

廖姓總經理說，為自保建商有積極態度修繕，公司日前已寄出存證信函，寫明請住戶配合周一至週五讓公司專業人員前往施工。

至於周小姐控訴工班未經允許擅闖入民宅一事，廖姓總經理說，一切已進入司法程序，不便多作說明。

台中市法制局主任消保官何怡萱指出，消費者買到漏水屋，應盡速通知建商限期修繕，消費者因漏水影響到已裝潢建材與家具、漏水造成房屋價格減損，可向建商請求索賠，並請求業者延長防水保固。

何怡萱補充，若對於建商漏水修繕工法有意見，消費者可洽第三方公正單位提供專業意見，若雙方無法協調成功，可向各縣市政府消費者服務中心提出申述，由消保單位協助雙方解決紛爭。

周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
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周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
周小姐斥資1780萬元購入三樓半電梯別墅，入住隔天就發現滲漏水，向建商反映卻遭工人私闖民宅、以「矽利康」修補等工程，宛如購入「中古屋」的待遇令她不滿提告。記者林佩均／攝影
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建商為自保有積極態度修繕，公司日前已寄出存證信函，寫明請住戶配合周一至週五讓公司專業人員前往施工。記者林佩均／攝影
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漏水 電梯 台中市

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