高雄無業男偷鐵馬賤價賣 鹽埕警追回12輛持續清查中

40歲的鄭姓男子10天內，用「騎驢找馬」方式，偷遍高雄市區，得手至少12輛鐵馬，再以近十分之一的低價變賣。鹽埕警分局幹員不眠不休調帶，終於在前天下午將他逮捕，依竊盜罪送辦，檢察官申請羈押獲准。

警方表示，無業的鄭男，屢次靠著步行方式搜索，專偷路邊未上鎖的腳踏車，隨後在騎著竊得的鐵馬，持續不斷找尋其他更高單價的鐵馬，再用以車換車方式，將價值更高的鐵馬偷走，以十分之一的價格銷贓賤價變賣。

鹽埕警分局自上月28日到前天為止，陸續受理民眾報案，在轄區內發生5件自行車竊案、1件單車店錢包失竊案。

警方獲報後，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並調閱監視器追查，透過比對穿著鎖定鄭男，於前天下午5點多時掌握鄭的行蹤，持拘票前往中正技擊館站將他逮捕到案。

隨後警方帶著鄭男前往台南北區、高雄左營的自行車店查扣鄭男銷贓的自行車。警方清查鄭男至少竊得12輛鐵馬，偷竊範圍遍及新興、苓雅、三民、鼓山4區，為擴大清查銷贓處所與被害案件，並避免鄭持續竊盜橫行，檢察官聲請羈押獲准。