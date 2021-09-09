高雄無業男偷鐵馬賤價賣 鹽埕警追回12輛持續清查中
40歲的鄭姓男子10天內，用「騎驢找馬」方式，偷遍高雄市區，得手至少12輛鐵馬，再以近十分之一的低價變賣。鹽埕警分局幹員不眠不休調帶，終於在前天下午將他逮捕，依竊盜罪送辦，檢察官申請羈押獲准。
警方表示，無業的鄭男，屢次靠著步行方式搜索，專偷路邊未上鎖的腳踏車，隨後在騎著竊得的鐵馬，持續不斷找尋其他更高單價的鐵馬，再用以車換車方式，將價值更高的鐵馬偷走，以十分之一的價格銷贓賤價變賣。
鹽埕警分局自上月28日到前天為止，陸續受理民眾報案，在轄區內發生5件自行車竊案、1件單車店錢包失竊案。
警方獲報後，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並調閱監視器追查，透過比對穿著鎖定鄭男，於前天下午5點多時掌握鄭的行蹤，持拘票前往中正技擊館站將他逮捕到案。
隨後警方帶著鄭男前往台南北區、高雄左營的自行車店查扣鄭男銷贓的自行車。警方清查鄭男至少竊得12輛鐵馬，偷竊範圍遍及新興、苓雅、三民、鼓山4區，為擴大清查銷贓處所與被害案件，並避免鄭持續竊盜橫行，檢察官聲請羈押獲准。
鹽埕分局長蔡鴻文表示，鄭男專針對市民大眾停放於捷運站出入口、公園、學校等易失竊處所，且未上鎖的鐵馬下手。提醒市民朋友務必將自行車上鎖，並栓於固定物，增加竊賊行竊難度。
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