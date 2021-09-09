男老師被控搭火車伸狼爪 一審判2月二審逆轉無罪還清白
花蓮縣一名男老師今年3月搭火車北上，被鄰座女乘客指控偷摸大腿，男老師矢口否認，一審被判刑2個月得易科罰金。男老師不服上訴，二審認為女子一開始稱對方摸腳踝，後來改口摸大腿，指訴明顯難謂一致，又無其他補強證據，難以認定男老師性騷擾，大逆轉改判無罪確定。
男老師為代理教師，案件發生後已不在原學校教書。他今年3月7日清晨6時許搭太魯閣號列車從花蓮到台北，坐在靠窗位置，被鄰座女子指控偷摸左大腿性騷擾。
女子於偵審時表示，當天一早趕著上課，上火車就睡覺，火車過宜蘭站後，感覺有人碰觸她的腳，她把腳向右移，還是被摸，她於是裝睡偷瞄，發現男老師用右手摸她左邊大腿外側，之後男老師又用手機對著她，又彎腰好像要撿東西，卻是隔著鞋子摸她的左腳踝側邊。
她表示，當時慌了，也怕影響整個列車的人，因此向蕭姓列車長求助要求更換座位，到台北站後下車先趕去上課，後來問過她的警察同學，決定提告。列車長證稱，當時女子告訴他說自己被騷擾，講話有點激動，似乎受到驚嚇。
雖然男老師一再喊冤，且認為當時女乘客把腳放在前方置物網上，他說這個行為不好，可能惹對方不高興才挾怨報復，並說新冠肺炎疫情，不可能隨便碰觸對方；不過，花蓮地院一審法官認為雙方不認識，
不會只因男老師說她沒公德心，就冒著誣告風險攀誣構陷，採信原告說法，判男老師有期待刑2個月，可易科罰金6萬元。
男老師上訴，花蓮高分院近日審結。二審判決書指出，女乘客一開始向蕭姓列車長投訴，還有在臉書向友人抱怨，都是說被摸「腳邊（腳踝）」，警詢及偵審時才說被摸左大腿3、4次，有供詞前後不一的情形。
合議庭法官詢問蕭姓列車長，蕭證實女乘客當下驚慌求助，並曾到座位察看。不過，蕭證稱當時站在旁邊2、3分鐘，男老師眼睛都閉著，和女乘客指證當時蕭看到這名男子顯得驚恐慌張的說法，也有出入。
合議庭認為，男老師始終堅決否認有性騷擾犯行，而女乘客前後指訴明顯難謂一致，且與蕭姓列車長證述情節亦有不符，綜觀現存卷證資料，此案僅被害女子單一指訴，不無存有主觀誤會之虞，在沒有其他補強證據可資佐證下，難僅以有瑕疵的單一指訴，就認定男老師有性騷擾行為，撤銷原判決，改判無罪以免冤抑，全案不得再上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言