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捷運上摸女乘客臀快閃 性騷擾罪判拘40日

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子搭捷運站立在1名女乘客後方，趁她不及防備，動手觸摸她的臀部，逃離車廂之後被捕，台北地方法院審理，依性騷擾罪判王拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決說，王為逞一己慾念，對素不相識的女子為性騷擾行為，侵害她身體自主權，並對被害人身心造成影響，念及王犯後坦認犯行，態度尚可，及被害人表明不願與王和解等，判拘役刑。

檢方指控，2021年3月12日1晚間，31歲的王姓男子搭乘台北捷運板南線往土城方向的途中，先藉機站立被害人的右後方，趁被害人不及防備時，以左手觸摸她的臀部。

被害人驚覺被摸喝斥，王快閃逃離車廂，被害人事後向台北市警中正一分局報案，警方循線逮捕王，移送法辦。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

車廂 捷運 性騷擾

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