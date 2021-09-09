高雄酒駕累犯男躲警連闖10多路口 被逮...嚇到剉屎了

高雄王姓男子今凌晨酒駕，見警心虛逃逸連闖數個路口，還撞倒一隻「喵星人」，最後遭警方攔下被壓制時王還便溺，直向警方說「拉屎了」；警方發現王不僅過去就曾酒駕，這次又故態復萌酒駕騎車，酒測值高達0.47，另依王逃逸時危險駕車、紅燈右轉等違規行為，開罰1萬8300元。

鹽埕分局表示，年約40歲的王男，今天凌晨1點多時，騎機車經過鹽埕區五福四路、大禮街口，正巧五福四路派出所巡邏車經過，王擔憂被警方盤查下，立馬關閉機車車燈，加速竄入小巷中。

王男行跡顯得可疑，引來鹽埕警方注意，立刻通報線上攔截圍捕，一路追著王經過10多個路口、巷弄，終於在大勇路、必忠街口將他攔下壓制。過程中王還撞倒一隻喵星人。

警方發現王男身上散發濃厚酒氣，在被警方壓制時，不斷喊著「要拉屎了」，這時警方才見到身旁留下一灘穢物。

因王男酒測值高達0.47，警方依公共危險罪嫌將他送辦。另針對王男躲避警方查緝有無照駕駛、危險駕駛、紅燈右轉、逆向行駛等8項違規行為，共開罰1萬8300元罰單。

王男供稱，身為酒駕累犯的他，見到警察一時心虛下逃跑。會便溺也是本就有三急，在被警方壓制下，過度緊張才忍不住失禁。

參與圍捕的張姓、蔡姓警員說，分局長蔡鴻文雖上任不久，但他充滿活力，又積極鼓勵同仁落實深夜盤查等作為，力求將警察治安維護工作做好的態度，為轄區環境相對單純的鹽埕分局，帶來一番全新氣象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康