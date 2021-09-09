桃園男無照酒駕還闖紅燈 釀1死1重傷 賠388萬獲緩刑

桃園黃姓男子前年元旦和朋友喝啤酒打牌，凌晨竟無照開車回家，還以時速近80公里超速闖紅燈，攔腰撞上蔡姓男子的小客車，導致蔡重傷、車上王姓友人慘死，黃酒測值0.21雖未達公共危險標準，法院仍依酒醉過失致死罪判他8月，考量黃以388萬元和被害家屬調解，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，黃男2019年1月1日元旦當天到朋友家喝啤酒、打牌聊天，隔天凌晨沒等酒醉酒就開車要回家，行經中壢區中山東路、龍慈路口速限50公里路段，竟以時速逼近80公里闖紅燈，蔡姓男子當時開車載王姓、吳姓友人行經慘遭攔腰撞上。

蔡男全身多處骨折、牙齒斷裂，傷勢非常嚴重，吳姓友人同樣多處骨折，當場昏迷、呼吸衰竭，緊急送醫搶救仍因創傷性低血容積休克死亡；黃男則留在現場，警方獲報到場時坦承肇事，經呼氣酒測值達每公升0.21毫克。

黃男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有酒測、道路交通事故調查表、現場監視器及驗傷報告佐證。

法院查，黃男未考領小客車駕照，且肇事後酒測為0.21，雖未達刑法公共危險0.25門檻，但仍逾道路交通安全114條第2款規定「飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克」之不得駕車標準，自屬「酒醉駕車」，並致王男死亡、蔡男受傷。

法院認為，黃所犯為道路交通管理處罰條例第86條第1項、刑法過失傷害及過失致死，並均應依道教條例加重過失傷害罪法定刑至2分之1，因想像競合，從重依無駕駛執照、酒醉駕車之過失致人於死罪論處。