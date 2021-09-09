報廢車牌機車犯案製造斷點 上回搶銀樓這回偷電纜

52歲謝姓男子今年4月涉嫌搶銀樓被逮，羈押4個月釋放，今年8月28日夥同黃姓男子（58歲）在苗栗縣公館鄉，涉嫌行竊空地放置電纜，失主9月5日發現報案，警方查出兩案手法，都是騎報廢車牌機車犯案，企圖製造斷點，昨天仍難逃查緝，依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警局苗栗分局鶴岡派出所副所長薛世賢、警員范東益、徐振家9月5日受理報案，公館鄉仁安村空地電纜線7條遭竊，損失約5萬元，經調閱監視器查出電纜8月28日夜間失竊，犯案機車懸掛報廢車牌，車主也已死亡，警方過濾機車活動熱區，抽絲剝繭逐步縮小範圍，鎖定可能藏身區域，昨天下午3點查訪發現機車。

警方循線查獲謝男、黃男帶回偵辦，2人坦承行竊，表示贓物已去皮，裸銅變賣至資源回收場，不法所得1500元，已花用殆盡，警方將兩嫌依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。

警方說，謝男今年4月7日與另名劉姓男子（59歲）持鐵槌，涉嫌砸破銀樓櫥窗搶金飾，兩人犯案機車，也是先偷車再掛上報廢車牌，依然難逃查緝，警方3天後逮人，謝男因此遭羈押2個月，再延押2個月，期滿釋放後，8月28日再涉電纜竊案被查獲。