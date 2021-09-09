曾讓隋棠捲爭議 勒殺小姊弟單親媽判死上訴：每日服藥

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，新北地方法院認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯滅人性，依殺人罪判處死刑。吳女上訴，因羈押期將在9月20日屆滿，台灣高等法院昨開訊問庭，她表示目前固定看診，每日服藥，對續押沒有意見。

本案一審宣判後，藝人隋棠曾在臉書上寫下「彷彿法官用行動搧了所有為生活、為孩子拼命的母親一大耳光。」、「在位者的眼睛有好好注視過人間嗎？」沒多久，輿論反批隋棠沒看完整判決書就批評。

吳姓女子2014年離婚後，獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。去年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

新北地院審理時，吳女坦承勒斃兒女，但只表示這7年都是她在撫養兒女，獨自面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，24小時不論去哪兒都要帶著孩子，完全沒有個人自由。吳女律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為她的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，極端惡劣，判她死刑。

一審認定吳女在殺害兒女後才服用「4顆」安眠藥，但高等法院今年1月行準備程序時，吳女辯稱總共帶了2、30顆安眠藥到現場，自己下手前就有吃藥，後來「吃一堆」。吳女還辯稱警方偵訊時，她「藥效沒退」，不知筆錄實不實在。吳女說，無法原諒自己，也不知道是否會尋短。

因羈押期將在20日屆滿，高等法院8日開訊問庭，討論是否延押。法官表示，因吳女涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且遭地院判處死刑，有畏罪逃亡之虞，詢問她對續押有無意見？吳女表示「沒有」。