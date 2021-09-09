印度博士猥褻女網友 檢方撤限禁但法官不准他回國

印度籍博士卜拉薩（音譯）來台約女網友到高雄見面，卻涉嫌對女網友強制猥褻，襲胸數分鐘，高雄地方法院法官認為他很可能為逃避刑責，回國後不再來台，限制他暫不得回印度。記者林保光／攝影

印度籍博士卜拉薩（音譯）受聘來台，在台南某私立科技大學任職，他約女網友到高雄見面，卻涉嫌對女網友強制猥褻，襲胸數分鐘；女網友不甘受辱，報警查辦，高雄地檢署依妨害性自主罪起訴他。高雄地方法院法官認為他很可能為逃避刑責，回國後不再來台，限制他暫不得回印度。

起訴指出，卜拉薩經由網路聊天，認識這名女網友，他約女網友見面，2月16日晚間2人在高雄市三民區河北二路幸福川畔聊天，他見女網友靠向河邊欄杆，便由後壓住女網友，涉嫌伸手進女網友的上衣，女網友直叫不要這樣，但因附近沒人，又怕激怒卜拉薩，便遭撫摸胸部數分鐘。女網友離去後，因心理壓力大又睡不好，2月18日向高雄市警婦幼隊報案，稱卜拉薩未經她同意強吻她、摸她胸部，並還以手指侵入她下體。

卜拉薩到案，稱因女網友談及性愛的事情，認為女網友「give the green light（允許）」又沒反抗，才撫摸女網友的肩膀和胸部，事後還以英文傳送訊息給女網友，表示深感內疚，要女網友原諒他。

檢察官認為卜拉薩未經女子同意，對女子撫胸數分鐘，涉強制猥褻罪嫌，但依警方鑑定書及醫院驗傷診斷書，並無手指強制性交的證據，沒依強制性交罪起訴卜拉薩。

檢方先在6月底限制卜拉薩出境、出海，後來依職權，將在9月12日撤銷對他的限制令。不過，全案8月17日起訴，移交法院審理後，法官考量卜拉薩嫌疑重大但否認犯行，在台灣僅租屋又無親友同住，認為他回國後，很可能迴避審理或逃避刑罰不再來台，有逃亡之虞，裁定限制卜拉薩出境、出海8個月。