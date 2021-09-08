冰島雪上摩托車暴衝還翻轉 夫妻死傷旅行社得賠635萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

詹姓夫妻2013年參加北歐旅行團，在冰島騎雪上摩托車卻失控，詹不幸身亡、妻子受傷。詹妻認為昂齊旅行社有責任，控告施姓負責人及馬姓領隊業務過失致死並求償，施、馬雖無罪確定，但台灣高等法院民事庭更一審今判昂齊應賠償詹妻和兩個女兒共635萬5798元。

詹姓男子和妻子2013年7月參加昂齊旅行社「北歐五國15日旅遊團」，出團第6天在冰島騎雪上摩托車欣賞冰河風光，由沒有駕照的詹騎車載妻子。出發不久，車子暴衝並翻轉，詹妻被甩飛，腳掌骨折、全身多處擦挫傷，詹被車輛壓住，送醫不治。

詹妻控訴，旅行社施姓負責人舉辦行前說明會時，沒說明雪上摩托車相關規定，如是否需要駕照，租借雪衣時也未經任何說明就要求簽署個人擔保書，她和丈夫都不會騎車，但領隊卻說很簡單，只要有平衡感就可以，一看就很容易學會，兩人才會誤信其言，發生意外。

詹妻指控，現場沒有教練載不會騎雪上摩托車的人，兩人也沒練習機會，因丈夫會騎腳踏車，決定由丈夫載她，未料騎1、2百公尺就發生意外，事發半小時，馬姓領隊才趕過來。

刑事部分，法院認為詹姓夫妻有簽個人擔保書，應可理解騎雪上摩托車有一定風險，且現場有當地教練、領隊說明注意事項，已盡告知義務；是否領有駕照和事故發生並無必然關係，無證據證明施、馬兩人有過失，兩人無罪確定。

不過民事部分，高院更一審認為詹的確是在騎乘雪上摩托車時，因翻覆而自車上摔下，胸部創傷、右心室破裂致心臟急性衰竭而死亡。因昂齊配合的冰島公司未提供合於安全使用狀態的雪上摩托車，契約履行顯有重大過失，依民法和旅遊契約規定，應就冰島公司的過失負同一責任，這與詹是否有雪上摩托車駕駛執照無關。

昂齊公司委由冰島公司提供旅遊服務，所提供的雪上摩托車未具當時科技或專業水準可合理期待的安全性，也違反消保法，也應賠償。

高院更一審審理後，認為詹妻的醫療費、慰撫金、團費損失、懲罰性賠償金等應獲賠350萬2348元，兩個女兒則各可請求155萬3450元、130萬元。本件兩女兒不得上訴。

詹姓夫妻2013年參加北歐旅行團，在冰島騎雪上摩托車失控衝出軌道，詹不幸身亡、妻子受傷。台灣高等法院民事庭更一審今判昂齊旅行社應賠償詹妻和兩個女兒共635萬5798元。記者王宏舜／攝影
詹姓夫妻2013年參加北歐旅行團，在冰島騎雪上摩托車失控衝出軌道，詹不幸身亡、妻子受傷。台灣高等法院民事庭更一審今判昂齊旅行社應賠償詹妻和兩個女兒共635萬5798元。記者王宏舜／攝影

冰島 旅行社

相關新聞

當街拉扯、逼女警下跪還稱「讓我玩」男警遭判2強制罪

台北市警局馬姓員警遭控，當街拉扯張姓女警（已離職）又以脅迫式言語叫女警到北投分局側崗談判，過程中大吼大叫，逼女警下跪5秒...

石木欽自訴司法院長許宗力等3人誣告 高院駁回他抗告

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與富商翁茂鍾過從甚密遭彈劾，司法、行政院也調查案外案，引發軒然大波。石自訴司法院長許宗力、...

冰島雪上摩托車暴衝還翻轉 夫妻死傷旅行社得賠635萬

詹姓夫妻2013年參加北歐旅行團，在冰島騎雪上摩托車卻失控，詹不幸身亡、妻子受傷。詹妻認為昂齊旅行社有責任，控告施姓負責...

三總主治醫師李宗益詐健保補助遭搜索 裁定羈押禁見

三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，私下兼職，涉嫌與牙醫診所醫師林伯勳詐領健保補助款，專案檢察官陳照世指揮搜索...

好尷尬！農委會要投入92億助購農機 檢正搜索農機索賄

農委會昨表示4年期「農糧產業省工機械化及設備現代化」計畫獲行政院核定，明年起將投注92億元推動自動化、機械化及智慧農業，...

富康活力藥局8人非法賣血氧機 緩起訴繳公庫415萬元

富康活力醫藥公司及旗下連鎖藥局藥師，涉嫌在今年5月新冠疫情嚴峻時，涉販賣未經許可輸入的血氧機，蘇姓負責人認錯道歉、繳回百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。