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三總主治醫師李宗益詐健保補助遭搜索 裁定羈押禁見

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，近一年私下與診所合謀，詐領健保給付約100多萬元。圖／本報資料照
三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，近一年私下與診所合謀，詐領健保給付約100多萬元。圖／本報資料照

三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，私下兼職，涉嫌與牙醫診所醫師林伯勳詐領健保補助款，專案檢察官陳照世指揮搜索、約談，對李宗益聲押禁見，台北地方法院今天審理，認李有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢調調查，李宗益被懷疑與林伯勳合謀，違法申請健保補助，犯罪所得超過百萬，至少涉犯加重詐欺、偽造文書罪。

法院今天下午召開羈押庭，法官認為，李宗益犯行持續多年，經手的病患、病歷資料多，事實有待檢察官釐清，且李遭搜索時不配合，對法律服從性低，有湮滅證據的傾向。

裁定指出，李與證人是長期醫病關係，有相當交情，李經濟狀況佳，另有利誘證人的可能，有勾串的高度可能性。

裁定書說，李宗益犯行持續數年，不法所得高，重刑可期，由於犯案期間長，共犯間各自參與程度不明，有待檢方大量比申報資料、醫師行程、病患供述書證，須羈押禁見才能防止串供、滅證，李有羈押必要性，裁定羈押禁見。

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