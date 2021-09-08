當街拉扯、逼女警下跪還稱「讓我玩」男警遭判2強制罪

台北市警局馬姓員警遭控，當街拉扯張姓女警（已離職）又以脅迫式言語叫女警到北投分局側崗談判，過程中大吼大叫，逼女警下跪5秒鐘。士林地方法院今宣判，認定馬男犯2個強制罪，嚴重斲傷警察形象，分別判處40天、4月拘役，可易科罰金16萬。

判決指出，馬男在2019年5月18日凌晨１時許，在北投一家郵局前，違反張女意願，強拉前往永明派出所，因張女抵抗、抓著郵局門把不從，馬男搶走張女包包，還把包包內物品傾倒在永明派出所值班台上，留下包包後離開，妨害張女自由行動、管理自身物品權利。

2019年9月９日下午2時許，馬男在北投分局側崗執勤，明知張女服巡邏勤務，要求張女前往側崗位談判，張女當時身穿警察制服、防彈背心，馬在談話中大聲喝叱「妳敢離開試試看」、「妳現在給我下跪，妳不跪試試看」、「我不會讓妳走，妳今天沒有給我跪我是不會放過妳的」等語，逼迫張女下跪5 秒鐘，後續約10分鐘後，又把張女強拉到崗亭後方坡道花圃附近，再經約20分鐘，2度拉扯張女防彈背心左肩位置，將人強拉離開原位。

馬男辯稱，張女要跑出去馬路給車撞，才會壓制她，她跑走後就撿起包包，拿到派出所，絕無強制意圖；9月9日的行為，則是她曾答應「可以讓我玩她3次，不管做什麼事都可以」當日潑飲料行為，已由士林簡易庭判處拘役40日確定，下跪、拉扯行為，與潑飲料是接續完成，法律上不該再論罪。

張女證稱，郵局前拉扯案是因為馬男要求發生性行為，拒絕他後，他說要一起回派出所，讓同事誤會2人的關係，整路被拉拉扯扯，甚至遭壓在地上，不跟他走，他就要打110叫同事來處理糾紛「我覺得這樣很丟臉」

經法院勘驗監視器截圖影像，認定張女身體動態都是往馬男的反方向掙脫，採信張女說詞，另，把物品傾倒在值班台，不是一般撿到遺失物的正常反應，舉動充滿挑釁、惡意使人難堪。

張女指出，剛畢業就分發到北投分局警備隊，認識馬姓學長，長期受到「脅迫式言語」當日依他的意思趕赴分局側崗，遭他大吼大叫，且「他知道我不想招惹事情」當下覺得很害怕、不照做就沒辦法離開，才會在脅迫下在路邊下跪，但跪完又不准離去，遭抓著防彈背心拖行、用飲料潑臉辱罵，後來他要檢舉刺青，又遭抓著防彈背心拖行。

法官認為，張女在審理時及對話訊息證據，均未顯示同意任由玩3次，且監視器畫面顯示，在脅迫下跪、拉扯過程中，馬男全程三七步、雙手交叉胸前、伸手對張女比劃、抽菸等姿態，張女多數時間低頭、立正站姿，互動中尊卑姿態顯而易見。法院不該重複論罪部分，法官則認為半小時內用口語脅迫、肢體強行拉扯，與潑飲料公然侮辱罪有異，且時序上可明確區分。

法官審酌，馬從警多年，僅因和同事產生紛爭，不思理性解決問題，貿然濫用警資歷、性別等不對等之權力地位，數度對張女強暴、脅迫犯強制犯行，堪認其衝動控制能力不足，造成張女行動自由、身心健康受有實質損害。