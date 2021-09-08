石木欽自訴司法院長許宗力等3人誣告 高院駁回他抗告

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與富商翁茂鍾過從甚密遭彈劾，司法、行政院也調查案外案，引發軒然大波。石自訴司法院長許宗力、大法官呂太郎、司法院政風處長沈明倫誣告、偽造文書，台北地方法院裁定駁回；石抗告，台灣高等法院今也駁回。

石木欽認為許宗力等3人意圖讓他受懲戒處分，在調查報告上動手腳，再送交司法院人事審議委員會，使人審會決議將他移送監察院，控許等人涉犯刑法公務員登載不實、誣告罪嫌。

高等法院認為，石木欽所指的行政調查報告，除記載內容依據外，併附有相關卷證，沒有故意隱匿、刪除有利他的證據。其中，關於石直接或間接買賣股票獲利部分，以於這份報告時序表揭示製作的來源，包括翁茂鍾筆記本、石的股票購買紀錄和石的訪談內容。

翁經營控制的怡安公司為上櫃公司，股票交易是在集中市場撮合交易而成，高院認為石木欽的股票購買紀錄稍加比對、勾稽，就可印證來源，就算有漏列或不精準之處，也無礙行政調查報告的認定與判讀。

此外，台北地檢署調閱的通聯記錄案載明石木欽與翁茂鍾的接觸，兩人也承認，翁茂鍾在2019年7月18日檢察官訊問時，都說與石見面是要請教法律意見。高院認為，調查報告參酌翁、石在翁的相關司法案件審理時聯繫，將引發司法案件他方當事人對司法不公的質疑，侵蝕司法公正形象、公信力基礎。

依法官法規定，司法院院長有權監督各法院法官，職務監督包括糾正法官不當言行；司法院秘書長承院長之命，處理司法院事務；司法院政風處長，除承機關長官之命依法辦理政風業務外，也受上級政風機構的指揮監督辦理政風事項。

高院認為許宗力、呂太郎、沈明倫本於職務監督權限分層負責、逐級授權，依法定程序對石木欽綜合調查，依憑客觀事證，以違失行為作總體綜合評價，推論及質疑並非無因，也不是故意捏造、虛構事實，不構成刑法誣告或公文書不實登載要件。