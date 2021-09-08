好尷尬！農委會要投入92億助購農機 檢正搜索農機索賄

農委會昨表示4年期「農糧產業省工機械化及設備現代化」計畫獲行政院核定，明年起將投注92億元推動自動化、機械化及智慧農業，沒想到當時，承辦農機補助的多縣市農機耕作協會理事長正被檢調搜索偵訊，基層農民直言「早就知道會爆」，但這查案時間點讓農委會「很尷尬！」

農委會副主委陳駿季昨接受媒體訪問表示，農委會民國108、109年執行農民購買大小農機具補助方案，希望改善農業缺工問題，專案會議後有了4年期「農糧產業省工機械化及設備現代化」計畫，總預算為新台幣92億元，已獲行政院核定。

地方農民指出，農糧署在各縣市委託輔導成立的機耕協會，原是為了方便掌握農耕機數量，除有助汛期搶收，也方便災損時農機調度，是農委會在地方重要資源，因此當初積極鼓勵地方成立協會，農糧署更提供相當多資源給協會，例如補助購買農機、驗收，農民為取得農機補助必須加入協會。

「除了補助也要管理！」他說，農民加入協會成為會員，入會費就要1萬餘元，據傳因為前年、去年農機補助數量、金額多，部分縣市協會入會費也跟著上漲，另會員每次申購農機補助款的1成，必須「回捐」協會，去午就傳出有協會理事長同時採購新車，引發會員不滿抗議，鬧上媒體後農糧署才表示，已要求將會員贊助款退還，並指為「單一事件」。

地方農民直言，農機補助款「回捐」各縣市協會，本就不是單一事件，農委會應該很清楚，農民為取得農機補助款又不得不捐，差別只是各協會如何善用這筆款項。