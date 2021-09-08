富康活力藥局8人非法賣血氧機 緩起訴繳公庫415萬元

富康活力連鎖藥局，非法輸入未取得醫療器材輸入及販賣許可的血氧機，獲緩起訴。圖／士檢提供

富康活力醫藥公司及旗下連鎖藥局藥師，涉嫌在今年5月新冠疫情嚴峻時，涉販賣未經許可輸入的血氧機，蘇姓負責人認錯道歉、繳回百萬犯罪所得。士林地檢署今日偵結，認定富康活力公司和蘇等8人，犯醫療器材管理法，犯後態度良好，給予緩起訴處分，共計應繳公庫415萬元。

今年5月新冠肺炎疫情嚴峻，國內許多患者因「快樂缺氧」病逝，市場對血氧機需求遽增，檢方查辦問題血氧機案。

緩起訴書指出，富康活力醫藥公司蘇姓負責人和其配偶莊女、胞妹蘇女等3人，涉犯「意圖販賣而輸入醫療器材罪嫌」涉嫌指示不知情的王姓員工，利用蝦皮拍賣、亞馬遜網站、委由中國大陸廠商等方式「代購」輸入血氧機來台。

經統計，3個賣場分別以每台3百至4百元價格，共輸入1642台血氧機來台，配送至富康活力藥局，再由王姓、莫姓、王姓、張姓、吳姓藥師等5人，以每台1490元，販售賣給消費者，5名藥師涉犯「販賣未經許可輸入醫療器材罪嫌」

今年7月12日檢方指揮調查局，會同衛福部、新北市衛生局、基隆市衛生局，搜索富康公司及旗下藥局，共扣得531台血氧機，蘇姓負責人等8人坦承不諱，已售出8百多個血氧機，蘇隨即在7月13日繳回119萬2816元不法所得，並在官網刊登道歉啟事。

富康活力醫藥公司，案發後刊登道歉啟事。圖／翻攝富康活力網頁

檢察官認為，富康公司蘇男等人犯後坦承犯行，自動繳回販賣血氧機百萬所得、刊登道歉啟事，又在今年8月間，主動聯繫新北市社會局，捐增嬰兒奶粉、尿布、柔濕紙巾等民生用品，價值12萬餘元，犯後態度良好，盡力彌補犯罪所生損害，給予緩起訴處分。

富康公司及蘇等8人，緩起訴期間均1年，富康公司繳公庫110萬元，蘇男、莊姓妻子、蘇姓胞妹分別繳納2百萬、50萬、25萬元，5名藥師各支付6萬元，共計繳國庫415萬元。

檢方查扣血氧機。圖／士檢提供