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男子兩度潛入大學男宿浴室偷拍 下場是這樣

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

高雄市21歲蘇姓男子7月8日晚間潛入成功大學男生宿舍公共浴室，偷拍學生沐浴，學生當場發覺遭偷拍而大聲叫喊，蘇見事跡敗露逃離現場，然而，他事隔2天再度潛入浴室，經學生報警處理，經警方調閱附近監視錄影畫面，循線查獲且扣得偷拍用手機，台南地院認他犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役40日，可上訴。

檢警調查，蘇於今年7月8日晚上7時30分，持行動電話進入成功大學男生宿舍8樓公共浴室內，趁黃姓男大生未注意之際，開啟行動電話錄影功能，由上往下拍攝方式，偷拍黃沐浴時身體隱私部位，黃當場發覺遭到偷拍而大聲叫喊，蘇見事跡敗露，立即逃離現場。

未料，蘇心有不甘，7月10日下午5時43分再次進入學生宿舍6樓公共浴室，拍攝學生沐浴畫面，學生及宿舍方面早已提高警覺，經學生報警處理，由台南市警一分局調閱附近監視錄影畫面，循線查獲，並扣得偷拍用的行動電話1支。蘇見證據確鑿，坦承犯行。

台南地院審酌，蘇為滿足一己私慾，竟以錄影設備，乘學生進浴室盥洗之際，無故竊錄他人的非公開活動與身體隱私部分，嚴重侵害他人隱私，更造成學生身心恐懼、內心留下難以抹滅的陰影，顯然欠缺尊重他人隱私的觀念，破壞社會善良風俗，很不應該。

惟念蘇犯後坦承犯行的態度，兼衡他於警詢自陳智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，認他犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役40日。

台南地院審酌，蘇為滿足一己私慾，竟以錄影設備，乘學生進浴室盥洗之際，無故竊錄他人的非公開活動與身體隱私部分，嚴重侵害他人隱私，處拘役40日。圖／本報資料照
台南地院審酌，蘇為滿足一己私慾，竟以錄影設備，乘學生進浴室盥洗之際，無故竊錄他人的非公開活動與身體隱私部分，嚴重侵害他人隱私，處拘役40日。圖／本報資料照

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