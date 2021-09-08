男子遭恐嚇上法院 鮭魚之亂改50字最長名成焦點

陳姓男字改名50字創下全國紀錄。圖／新北市民政局提供

一名蔡姓男子去年四月深夜在板橋崑崙公園涼亭中持刀恐嚇，遭法院依恐嚇危害安全罪判拘役20天，得易科罰金2萬元。特殊的是，其中一名被害人陳姓男子在今年鮭魚改名潮中，將名字改成「陳OO有震天龍砲變身OOOOO（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與OO（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，還沒來得及改回來，最長名字就上了判決書。

今年三月間，連鎖壽司店壽司郎推出名字中有「鮭魚」可以免費享用的優惠活動。全台灣陸續有民住將名字改成「鮭魚」，一名22歲的陳姓男子為了請女友吃壽司郎，名字一改就是50字，創下全國姓名最長紀錄。

陳姓男子表示，朋友看到壽司郎新聞，鼓吹他改名並加碼送6千元，他考慮2天才由3個朋友陪同一起辦改名。陳男原本要改66個字，有六六大順之意，但因系統中文欄只能容納50個中文字，最後縮成50字。

陳男改名後姓名長達50字破全國紀錄。圖／新北市民政局提供

最終陳姓男子改名成「陳OO有震天龍砲變身OOOOO（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與OO（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，50字創下新紀錄。

陳男表示，這名字是保留本名加上紀念女友感情，父母也知道會改名，會帶著女友跟親友去吃壽司，之後會再改回來。

不過名字還沒改回來，陳男因為一起恐嚇案件，奇特長名登上判決書。去年4月21日，陳男跟朋友在板橋的涼亭中聊天，一名蔡姓男子酒後認為三人想挑釁他，便持刀揮舞恐嚇說「不要惹我」、「不要走」等語。

法院認為，蔡男有多次公共危險前科，僅因喝酒就持刀恐嚇陳男等三人，不過他犯後態度佳，且未造成對方實際傷害，因此依恐嚇危害安全罪判拘役20天，得易科罰金2萬元。