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律師輕生害租屋處變凶宅 家屬要賠房東643萬元
一名律師在租屋處輕生，房東認為房屋變凶宅價值減損，提告要求律師家屬賠償767萬餘元，經鑑定後，台北地方法院判律師家屬應賠償643萬餘元，可上訴。
房東主張，律師2011年11月初簽約租賃位於新北市的房屋，一年期滿後續租，而房東2019年3月29日接獲退租通知，也同意終止租賃契約，未料4個月後收到簡訊得知律師因兄弟爭產，而在屋內輕生身亡。
房東認為，律師輕生後讓房子變凶宅，減損市場交易價格，至少減少四成，提告要求律師家屬賠償767萬多元。
律師家屬抗辯，家族有精神恐慌病史，且律師不是故意自殺來減損房屋經濟價值，認為房東求償無理由。
法院認為，律師輕生前為56歲，可預知自殺會使房屋成為凶宅，影響房價，即使律師患有精神疾病，但自殺時留有遺書，可見是出於自由意志選擇輕生，導致房價下跌。
判決指出，經不動產估價事務所鑑定，認為房產價格為2242萬元，因凶宅受有「汙名價值減損」為28.72%、643萬餘元，判律師家屬應賠償。
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