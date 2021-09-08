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首件泰達幣劫財殺人案 2少年判刑連累父母賠償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市莊姓男子佯稱出售10萬顆「泰達幣」，誘使買家張男出面交易，再教唆林姓、吳姓少年劫財，去年初交易時，張男發現莊未將泰達幣轉至指定帳戶，打開車門欲離去，慘遭2少年殺害，搶走278萬元，2少年各分得10萬。少年法庭依強盜殺人罪將林姓、吳姓少年各判刑15年，死者張男的父親請求損害賠償，民事庭法官判決2少年及父母連帶賠償新台幣562萬餘元。在逃的莊男由中檢通緝中。

判決書指出，莊男於去年元月14日中午，利用「Telegram」通訊軟體，佯稱欲出售10萬顆「泰達幣」，誘使張男出面交易，並約定於同日晚間在，在中市進行交易。林姓少年（19歲）於當日下午駕車前往南投縣莊的住處接吳姓少年（17歲）上車，先到森竹加油站加油後，再駕車前往與張男相約的地點。

張男當晚也駕車抵達約定地點，將車子停放在路邊後，攜帶278萬元坐上林姓少年所駕車的副駕駛座欲與林交易「泰達幣」，但因莊男並未依約將「泰達幣」轉至張指定的虛擬貨幣帳戶，張遂打開車門欲下車離去，被林拉回車內，持水果刀欲刺向張，而張極力反抗，與林扭打過程中，張的胸部受有7處的淺割傷及淺穿刺傷。

坐於駕駛座後方的吳姓少年見狀，持長刀從張的左側胸用力刺入，穿過胸腔，造成左側胸於第9肋間骨有穿刺傷性肋骨骨折，深度達15公分，橫向並貫穿過左下肺葉及刺傷右下肺葉及胸主動脈傷害。致張受重傷。

林將張制服在副駕駛座後，指示吳將車開上台74線中彰快速道路，車行至台74線中彰快速道路南下7.65公里處（靠近下五權西路匝道），林打開車門把身受重傷的張男推到路肩後，吳再駕車載著林逃逸。此時駕車行經該處的曾男目擊後報警處理，被害人張男經送醫急救，仍因傷重不治死亡。

少年法庭依強盜殺人罪將林姓、吳姓少年各判刑15年，經被害人張男的父親請求損害賠償，林姓少年的父母表示，兒子做錯事，也願負責，同意殯葬費用44萬3800元、扶養費318萬5552元的請求，但張父請求精神慰撫金300萬元太高，無資力支付。吳姓少年的父親以書狀表示心裡感到很抱歉，願意賠償，但因家境不好，希望能降低金額。

民事庭法官審酌，被害人張男所受傷害程度及死亡結果、張父所受生活上困擾等，判決2少年及父母應連帶賠償張父殯葬費用44萬3800元、扶養費318萬5552元、及精神慰撫金萬，共新台幣562萬9352元。

莊姓男子佯稱出售「泰達幣」，誘使買家張男出面交易，再教唆林姓、吳姓少年劫財，張發現莊未將泰達幣轉至指定帳戶，打開車門欲離去，慘遭2少年殺害，死者張男的父親請求損害賠償，民事庭法官判決2少年及父母連帶賠償新台幣562萬餘元。圖／本報資料照
莊姓男子佯稱出售「泰達幣」，誘使買家張男出面交易，再教唆林姓、吳姓少年劫財，張發現莊未將泰達幣轉至指定帳戶，打開車門欲離去，慘遭2少年殺害，死者張男的父親請求損害賠償，民事庭法官判決2少年及父母連帶賠償新台幣562萬餘元。圖／本報資料照

泰達幣 強盜 殺人

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