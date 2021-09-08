快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭辱「無恥舔美賣臺」提告 陳時中：絕對不會隱匿疫情

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導

賴姓男子不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，上臉書指陳「無恥舔美賣臺」，陳時中網路瀏覽發現後，親自提告。台北地方法院審理，依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰3000元，可上訴。指揮中心指揮官陳時中表示，相關案件交由司法調查；說隱匿是抹煞指揮中心的公信力，「我們絕對不會隱匿疫情」。

陳時中說，他要強調指揮中心努力讓疫情透明，建立全民共識，說指揮中心隱匿是抹煞公信力，對防疫有不好效果。

賴姓男子對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有意見，2020年6月6日前，透過網際網路以「賴斌勤」的名義進入某「資訊大小事分享團」的公開臉書發表貼文。

賴貼文稱「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」，陳時中瀏覽臉書資訊後，2020年6月6日具狀向台北地檢署對賴提出公然侮辱告訴，賴被主任檢察官偵查、起訴。

判決書指出，賴公然張貼侮辱陳時中的留言，缺乏尊重他人的法治概念，也損害陳時中的人格、名譽、社會評價，加上他否認犯行，未見悔悟，沒有取得陳的諒解，依法判刑。

陳時中說，他要強調指揮中心努力讓疫情透明，建立全民共識，說指揮中心隱匿是抹煞公信力，對防疫有不好效果。記者謝承恩／攝影
陳時中說，他要強調指揮中心努力讓疫情透明，建立全民共識，說指揮中心隱匿是抹煞公信力，對防疫有不好效果。記者謝承恩／攝影

陳時中 疫情 公然侮辱

延伸閱讀

網傳假訊息！陳時中駁50例確診「校正回歸」已立案送辦

籲陳時中放下面子問題 蔡壁如：BNT先給50歲以上長者

柯文哲全民2劑說不可能？費鴻泰：陳時中醫學素養有差

【重磅快評】陳時中不訂中秋指引？到時可別霸凌烤肉者

相關新聞

法官評鑑門戶大開後 法官：站在正義的一邊是否更難？

《法官法》在去年修正後，請求法官、檢察官評鑑的權利，不再由少數民間團體獨佔，提起訴訟的當事人也可以請求評鑑法官，而據報載，新制至今實施一年，請求評鑑總共622件，沒有任何一件成立。

易服社會勞動造假 翁茂鍾判刑

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案九年前遭判刑一年獲准易服社會勞動，卻串通時任麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假包庇；台南...

首件泰達幣劫財殺人案 2少年判刑連累父母賠償

台中市莊姓男子佯稱出售10萬顆「泰達幣」，誘使買家張男出面交易，再教唆林姓、吳姓少年劫財，去年初交易時，張男發現莊未將泰...

遭辱「無恥舔美賣臺」提告 陳時中：絕對不會隱匿疫情

賴姓男子不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，上臉書指陳「無恥舔美賣臺」，陳時中網路瀏覽發現後，親自提告。台北...

農機協會收賄近億多人交保 今年改直接向農糧署申請

桃園、嘉義、台南等農機耕作協會去年受農委會農糧署之託，經手審核大型農機補助及驗收，遭檢舉後經檢調調查發現，疑向農民收賄近...

馬路上「三寶」多 不能只考一次駕照

「交通安全不只執法，教育也很重要！」7日在立委葉毓蘭舉辦的交通安全公聽會上，陽交大教授吳宗修認為，台灣一生只考一次駕照的規定值得檢討；警察大學教官陳家福也說，《道交條例》與道路設計都要重新檢討；婦幼與被害人關懷協會秘書長張夢麟建議，台灣需要強制規定交通安全學習時數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。