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遭辱「無恥舔美賣臺」提告 陳時中：絕對不會隱匿疫情
賴姓男子不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，上臉書指陳「無恥舔美賣臺」，陳時中網路瀏覽發現後，親自提告。台北地方法院審理，依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰3000元，可上訴。指揮中心指揮官陳時中表示，相關案件交由司法調查；說隱匿是抹煞指揮中心的公信力，「我們絕對不會隱匿疫情」。
陳時中說，他要強調指揮中心努力讓疫情透明，建立全民共識，說指揮中心隱匿是抹煞公信力，對防疫有不好效果。
賴姓男子對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有意見，2020年6月6日前，透過網際網路以「賴斌勤」的名義進入某「資訊大小事分享團」的公開臉書發表貼文。
賴貼文稱「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」，陳時中瀏覽臉書資訊後，2020年6月6日具狀向台北地檢署對賴提出公然侮辱告訴，賴被主任檢察官偵查、起訴。
判決書指出，賴公然張貼侮辱陳時中的留言，缺乏尊重他人的法治概念，也損害陳時中的人格、名譽、社會評價，加上他否認犯行，未見悔悟，沒有取得陳的諒解，依法判刑。
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