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農機協會收賄近億多人交保 今年改直接向農糧署申請

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

桃園、嘉義、台南等農機耕作協會去年受農委會農糧署之託，經手審核大型農機補助及驗收，遭檢舉後經檢調調查發現，疑向農民收賄近億元，傳喚7人，最後3理事長1幹部交保；農糧署表示，為了防止弊端，今年農機補助規範修改，大型農機申請不再需要經由農機耕作協會審核驗收，可直接向農糧署四區分署申請，但申請農民需耕作10公頃以上，且要配合農藥肥料實名制政策。

去年底，爆發農機耕作協會疑假樂捐名義，向申請農機補助農民索取補助款10%賄款，檢調接獲檢舉調查，昨傳喚7名農機協會理事長、幹部訊問，檢調初判，收受賄款近億元，受害農民近千人。

農糧署副署長姚志旺表示，為了防範弊端，今年農機補助更改補助規範，過去大型農機需要透過農機耕作協會申請審核，今年更改只要個別農民耕作面積達到10公頃以上，就可以到農糧署的四區分署申請；由於大型農機包括曳引機、收穫機，過去要透過機耕協會，主要是因為這些大型農機價格昂貴，農民無須一人一台，因此希望採購了大型農機後，也能協助其他面積小的農民農作。

姚志旺說，發生了這些弊端，今年改為個人申請，無須再透過農機耕作協會，但申請的個人，需要綁有10公頃以上的土地，若農民個人僅耕作2公頃，就必須協助其他8公頃土地的耕作，而且必須要配合農糧署的農藥肥料實名制制度，且過去來申請農機幾乎人人有獎，今年會特別審核，需要有產銷履歷，或者有QR code才行，申請資格規範更為嚴格。

至於農民個人使用的小型農機，如中耕機、搬運車、割草機等等，造價約10萬元上下，個別農民就可以到各地農會申請，只有大型農機需要到農糧署各分署申請；姚志旺說，今年農糧署農機申請預算有13億元，與去年相比幾乎減少一半，主要是因為有些農民已經申請過了。

去年農委會推農機耕補助，要球農民先加入機耕協會，因為農民個人申請補助款項，可取得農機具費用的三分之一(33%)，但是，若農民有先加入機耕協會，農機補助可領五分之二(40%)，遭爆15個分會幾乎都有收，並非僅一兩個農機協會，當時，農糧署在去年十月份已經發文給協會，要求一月底把經費發回到農民帳戶，姚志旺說，到今年一月，款項都已經退還給農民。

嘉義地檢署昨指揮調查站，到多縣市農機耕作協會搜索。記者卜敏正／翻攝
嘉義地檢署昨指揮調查站，到多縣市農機耕作協會搜索。記者卜敏正／翻攝

農民 農糧署 農委會

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