防性侵再犯 法務部：提升觀護人執行案件品質
法務部今天辦理觀護人執行性侵害付保護管束精進訓練會議，採視訊方式舉行，參訓人員為各地檢署觀護人及諮商、臨床心理師，透過邀請專家、學者及執行案件的觀護人與心理師，進行經驗交流。
法務部長蔡清祥對執行的同仁說，如何落實受刑人出獄後的保護管束，並導正偏差行為，是法務部重要業務。
法務部說，無論性侵害犯罪防治法修正、性侵害犯罪付保護管束人實施科技設備監控政策等，都顯示觀護團的重要性；今年，再加入諮商及臨床心理師協助受保護管束人心理衡鑑、個別及團體心理治療及諮商，也降低再犯風險。
法務部說，在精進訓練中，規劃以性侵害受保護管束人再犯風險的評估及團隊合作為主要課程，以加強觀護人應用監督輔導措施及社區監控的合作，希望能提升案件執行的品質，達到再犯預防的目的。
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