防性侵再犯 法務部：提升觀護人執行案件品質

法務部今天辦理觀護人執行性侵害付保護管束精進訓練會議，採視訊方式舉行，參訓人員為各地檢署觀護人及諮商、臨床心理師，透過邀請專家、學者及執行案件的觀護人與心理師，進行經驗交流。

法務部長蔡清祥對執行的同仁說，如何落實受刑人出獄後的保護管束，並導正偏差行為，是法務部重要業務。

法務部說，無論性侵害犯罪防治法修正、性侵害犯罪付保護管束人實施科技設備監控政策等，都顯示觀護團的重要性；今年，再加入諮商及臨床心理師協助受保護管束人心理衡鑑、個別及團體心理治療及諮商，也降低再犯風險。