快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

防性侵再犯 法務部：提升觀護人執行案件品質

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天辦理觀護人執行性侵害付保護管束精進訓練會議，採視訊方式舉行，參訓人員為各地檢署觀護人及諮商、臨床心理師，透過邀請專家、學者及執行案件的觀護人與心理師，進行經驗交流。

法務部長蔡清祥對執行的同仁說，如何落實受刑人出獄後的保護管束，並導正偏差行為，是法務部重要業務。

法務部說，無論性侵害犯罪防治法修正、性侵害犯罪付保護管束人實施科技設備監控政策等，都顯示觀護團的重要性；今年，再加入諮商及臨床心理師協助受保護管束人心理衡鑑、個別及團體心理治療及諮商，也降低再犯風險。

法務部說，在精進訓練中，規劃以性侵害受保護管束人再犯風險的評估及團隊合作為主要課程，以加強觀護人應用監督輔導措施及社區監控的合作，希望能提升案件執行的品質，達到再犯預防的目的。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 性侵 受刑人

延伸閱讀

性侵「良心犯」社群自揭犯罪獲緩刑 法官：不必重判！

印13歲女被司機誘拐載到多處遭最少12人性侵 蹂躪兩天棄巴士

「我是警察，是要來抓妳」 他假冒警性侵一犯再犯重判

男誘女想性侵「硬不起來」 檢依妨害性自主起訴

相關新聞

遭辱「無恥舔美賣臺」提告 陳時中：絕對不會隱匿疫情

賴姓男子不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，上臉書指陳「無恥舔美賣臺」，陳時中網路瀏覽發現後，親自提告。台北...

首件泰達幣劫財殺人案 2少年判刑連累父母賠償

台中市莊姓男子佯稱出售10萬顆「泰達幣」，誘使買家張男出面交易，再教唆林姓、吳姓少年劫財，去年初交易時，張男發現莊未將泰...

農機協會收賄近億多人交保 今年改直接向農糧署申請

桃園、嘉義、台南等農機耕作協會去年受農委會農糧署之託，經手審核大型農機補助及驗收，遭檢舉後經檢調調查發現，疑向農民收賄近...

馬路上「三寶」多 不能只考一次駕照

「交通安全不只執法，教育也很重要！」7日在立委葉毓蘭舉辦的交通安全公聽會上，陽交大教授吳宗修認為，台灣一生只考一次駕照的規定值得檢討；警察大學教官陳家福也說，《道交條例》與道路設計都要重新檢討；婦幼與被害人關懷協會秘書長張夢麟建議，台灣需要強制規定交通安全學習時數。

法官評鑑門戶大開後 法官：站在正義的一邊是否更難？

《法官法》在去年修正後，請求法官、檢察官評鑑的權利，不再由少數民間團體獨佔，提起訴訟的當事人也可以請求評鑑法官，而據報載，新制至今實施一年，請求評鑑總共622件，沒有任何一件成立。

性侵「良心犯」社群自揭犯罪獲緩刑 法官：不必重判！

梁姓男子邀女性友人到家中喝酒，對女性友人指侵被訴；法院審理，他賠45萬元，並在社群媒體公開犯行，藉以保護不讓被害人再對外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。