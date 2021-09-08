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馬路上「三寶」多 不能只考一次駕照

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「交通安全不只執法，教育也很重要！」7日在立委葉毓蘭舉辦的交通安全公聽會上，陽交大教授吳宗修認為，台灣一生只考一次駕照的規定值得檢討；警察大學教官陳家福也說，《道交條例》與道路設計都要重新檢討；婦幼與被害人關懷協會秘書長張夢麟建議，台灣需要強制規定交通安全學習時數。

考照規定需調整

吳宗修表示，交通事故中94%與人有關，無論是人與車、人與路，或是三者因素綜合，交通安全最關鍵的還是人，因此他認為需要從制度、執法進行改善，例如目前台灣一生只考一次駕照的規定就很值得檢討；另外，他也建議台灣設立「交通再教育」機制，讓用路人可以加強交通安全意識。

警察大學教授周文生以台灣長隧道舉例，目前法律並未開放3公里以上的長隧道供機車行駛，但國外多數並未禁止，雖然台灣的機車使用率比國外高，但以蘇花改為例，工程完成之後，因為道路性質改變就不能行駛長隧道，他認為公路總局或許有調整的空間。

「台灣的交通安全雖有改善，但近3年來卻陷入瓶頸！」陳家福指出，過去對於人的策略都是違規才嚴厲重罰，但在事前管理教育方面就比較忽略，在交通安全教育還要再加強。另外，台灣的道路設計對於機車仍非常不友善，不能單純考慮4輪車的用路權，《道交條例》也很久沒有修法了，需要針對

相關問題進行調整。

需有專門教育時數

張夢麟則說，環境教育法中有強制規定4小時環境教育，台灣目前將交通安全融入其他學科的教育方式，總有隔靴搔癢之感。他直言，交通安全宣導不用辦拔河比賽，需要讓婦幼學習更多交通安全的動態認知，例如後車閃大燈的應變作為，或是將「機車危險認知測驗」納入交通教育。

民眾黨立委邱臣遠也到場支持說，台灣交通意外中機車死亡人數占6成，原因包括高風險駕駛行為、事故風險意識不足、交通工程設計與缺乏教育訓練等，因此他建議從監理、教育與法規改善交通安全，例如對惡意逼車、蛇行等危險交通行為加重罰則，還有擴寬狹小機車專用道等措施，改善交通安全。

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駕照 警察

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