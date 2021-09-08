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性侵「良心犯」社群自揭犯罪獲緩刑 法官：不必重判！

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

梁姓男子邀女性友人到家中喝酒，對女性友人指侵被訴；法院審理，他賠45萬元，並在社群媒體公開犯行，藉以保護不讓被害人再對外一一解釋，台北地方法院審理，雖依強制性交罪對梁判刑，但減成有期徒刑2年，再緩刑5年。

法官另判決梁緩刑期間付保護管束，向檢察官指定的公益機構、團體提供80小時義務勞務，要接受法治教育4場次。可上訴。

梁姓男子2020年3月28日晚間邀被害人到新北市新店區住處飲酒、聊天、聽音樂、跳舞，第2天凌晨2時許，在客廳強行將被害人抱往房間，強吻她的嘴部、親吻她脖子到胸部的部位，再將她洋裝撩起，最後指侵。

被害人奮力掙脫並逃出後，梁因不勝酒力睡著，被害人報案，梁被依強制性交罪嫌提起公訴。

法院開庭，梁坦認犯罪，合議庭根據證人證詞、梁與證人對話譯文、疑似性侵害案件驗傷診斷書等，認定梁犯案。

判決書指出，梁犯下強制性交罪，應予嚴厲譴責，但在開庭時與被害人以45萬元達成和解，賠償完畢。

法官認為，被害人曾到庭證稱，梁於和解過程中，已表達極大誠意，還在社群媒體上公開自己的犯行，讓雙方的朋友知道事情大概的始末，免去被害人一一向友人解釋的困擾，可見，梁事後已填補被害人損害。

判決說，被害人事後出狀表示願意原諒梁、不再追究，審酌梁犯罪整體情狀、犯罪使用手段，對他量處法定最低刑，還是過苛，因此引用刑法減刑規定輕判，給予梁緩刑宣告，命他接受法治教育。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

社群媒體 性侵

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