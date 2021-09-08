快訊

新北確診Delta病毒！內用、公有場館、據點將關閉

今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝酒竟掉子彈在朋友家 害他遭搜索險吃上槍砲重罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園盧姓男子被警方查獲房間藏有1顆子彈，遭檢方依槍砲罪嫌起訴，他喊冤稱不知情，自行調查發現是闕姓友人來喝酒聊天時遺留，闕也坦言把子彈放在海灘褲口袋，當天到盧房間喝酒時掉落；法院審理後認為缺乏積極實證，除判盧無罪外，再另行告發闕男涉犯未經許可持有子彈罪嫌。

檢警調查，盧男從不詳處所取得1顆具殺傷力的非制式子彈，並非法持有藏放在蘆竹的住處，蘆竹分局警方去年5月13日到場搜索，當場在房間衣櫃下層抽屜起獲子彈，經送辦後檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴他。

審理時，盧堅決否認犯行，辯稱子彈並非他所持有，在被警方查獲前也不知道房間內有子彈，是事後自行調查，才發現是他的闕姓友人掉在他房間的。

盧男的弟弟證稱，該房間雖是哥哥使用，但哥哥朋友也會進來居住，不清楚子彈來源為何；盧的叔叔也說，該房間是盧出獄後回家居住，不清楚除了盧之外，還有沒有其他人進去。

闕姓男子到庭時也說，這顆子彈是在查獲前幾天，由他帶到盧的家中，因當天自己穿海灘褲，子彈就放在口袋裡面，後來有喝酒到盧的衣櫃翻找零食，過幾天後盧就打電話問他是否帶東西掉在他房間，自己才發現子彈不見了。

經法院提示子彈扣案照片，闕也坦承說「就是他當天帶到盧男房間掉落的」，法院認為，全案無積極證據證明子彈查獲前，盧男確實知道子彈在他房間或由他持有，除判處盧無罪外，並告發闕男涉犯未經許可持有子彈罪嫌，由檢察官依法偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園地院除判盧無罪，另告發闕男涉嫌非法持有子彈罪嫌。記者曾健祐／攝影
桃園地院除判盧無罪，另告發闕男涉嫌非法持有子彈罪嫌。記者曾健祐／攝影

桃園 零食

延伸閱讀

塔利班成立新政府 最高領袖要求維護伊斯蘭教法

小弟疑施毒過量死亡 北聯幫2男朝媽祖協會開槍遭訴

神學士掌權人民苦不堪言 軍火商反倒大發利市

影／賓士違停見警飛車卻逃進死巷 忙丟毒品至車外被逮

相關新聞

法官評鑑門戶大開後 法官：站在正義的一邊是否更難？

《法官法》在去年修正後，請求法官、檢察官評鑑的權利，不再由少數民間團體獨佔，提起訴訟的當事人也可以請求評鑑法官，而據報載，新制至今實施一年，請求評鑑總共622件，沒有任何一件成立。

易服社會勞動造假 翁茂鍾判刑

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案九年前遭判刑一年獲准易服社會勞動，卻串通時任麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假包庇；台南...

馬路上「三寶」多 不能只考一次駕照

「交通安全不只執法，教育也很重要！」7日在立委葉毓蘭舉辦的交通安全公聽會上，陽交大教授吳宗修認為，台灣一生只考一次駕照的規定值得檢討；警察大學教官陳家福也說，《道交條例》與道路設計都要重新檢討；婦幼與被害人關懷協會秘書長張夢麟建議，台灣需要強制規定交通安全學習時數。

性侵「良心犯」社群自揭犯罪獲緩刑 法官：不必重判！

梁姓男子邀女性友人到家中喝酒，對女性友人指侵被訴；法院審理，他賠45萬元，並在社群媒體公開犯行，藉以保護不讓被害人再對外...

喝酒竟掉子彈在朋友家 害他遭搜索險吃上槍砲重罪

桃園盧姓男子被警方查獲房間藏有1顆子彈，遭檢方依槍砲罪嫌起訴，他喊冤稱不知情，自行調查發現是闕姓友人來喝酒聊天時遺留，闕...

盧秀燕客串「女兵日記」挨罰20萬 電視台提告失敗！

TVBS歡樂台播出戲劇「女兵日記女兵報到」，內容出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕，被國家通訊傳播委員會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。