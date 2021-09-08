喝酒竟掉子彈在朋友家 害他遭搜索險吃上槍砲重罪

桃園盧姓男子被警方查獲房間藏有1顆子彈，遭檢方依槍砲罪嫌起訴，他喊冤稱不知情，自行調查發現是闕姓友人來喝酒聊天時遺留，闕也坦言把子彈放在海灘褲口袋，當天到盧房間喝酒時掉落；法院審理後認為缺乏積極實證，除判盧無罪外，再另行告發闕男涉犯未經許可持有子彈罪嫌。

檢警調查，盧男從不詳處所取得1顆具殺傷力的非制式子彈，並非法持有藏放在蘆竹的住處，蘆竹分局警方去年5月13日到場搜索，當場在房間衣櫃下層抽屜起獲子彈，經送辦後檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴他。

審理時，盧堅決否認犯行，辯稱子彈並非他所持有，在被警方查獲前也不知道房間內有子彈，是事後自行調查，才發現是他的闕姓友人掉在他房間的。

盧男的弟弟證稱，該房間雖是哥哥使用，但哥哥朋友也會進來居住，不清楚子彈來源為何；盧的叔叔也說，該房間是盧出獄後回家居住，不清楚除了盧之外，還有沒有其他人進去。

闕姓男子到庭時也說，這顆子彈是在查獲前幾天，由他帶到盧的家中，因當天自己穿海灘褲，子彈就放在口袋裡面，後來有喝酒到盧的衣櫃翻找零食，過幾天後盧就打電話問他是否帶東西掉在他房間，自己才發現子彈不見了。

經法院提示子彈扣案照片，闕也坦承說「就是他當天帶到盧男房間掉落的」，法院認為，全案無積極證據證明子彈查獲前，盧男確實知道子彈在他房間或由他持有，除判處盧無罪外，並告發闕男涉犯未經許可持有子彈罪嫌，由檢察官依法偵辦。