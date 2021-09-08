盧秀燕客串「女兵日記」挨罰20萬 電視台提告失敗！

TVBS歡樂台播出戲劇「女兵日記女兵報到」，內容出現男女主角到台中花博拍婚紗照，巧遇台中市長盧秀燕，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為違反置入性行銷規定裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提行政訴訟，台北地方法院認為裁罰無誤，判聯利媒體敗訴，可上訴。

TVBS歡樂台2019年3月8日晚間8至9時播出戲劇「女兵日記女兵報到」，劇情安排男女主角前往台中花博覽拍婚紗照，並巧遇盧秀燕，被認定為置入性行銷，但電視台未依規定揭露置入者名稱或商標，NCC認定違反衛星廣播電視法推，裁罰20萬元。

聯利媒體提告指出，置入性行銷必須有對價關係，依據台中市政府等單位回函可知，並沒有金錢給付關係，電視台也沒有因盧秀燕的片段而提高收視率，劇情安排自然合理，盧秀燕台詞也沒有介紹台中花博特色，只是單純祝福、感謝新人，認為NCC裁罰過度侵犯劇組的創意和自主性。

NCC抗辯，電視台邀請盧秀燕在台中花博配合演出，是為了增加節目話題性，提高收視率，不一定是要收受市府經費才算受有利益；盧秀燕平日政務繁忙，又願意配合特定節目演出，台詞一再強調台中之美和花博價值，顯然是行銷盧秀燕個人形象和台中花博，認為裁罰無誤。

法院認為，根據市府回函內容，盧秀燕雖是無償配合演出，但有助於提升台中花博話題性，才同意演出，可見盧非視察花博而巧遇男女主角。