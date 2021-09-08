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農機耕作協會涉收不樂之捐近億元 3理事長1幹部交保

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

桃園、嘉義、台南等農機耕作協會，受農糧署之託經手審核大型農機補助及驗收，疑假樂捐名義向申請農機補助農民索取補助款10%賄款，檢調接獲檢舉調查，昨傳喚葉姓等7名農機協會理事長、幹部訊問，初判不法賄款近億元，受害農民近千人。

檢察官昨訊問被告陳、葉、顏、沈等協會人員後，認為陳等人涉犯貪污治罪條例利用職務機會收受賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，陳男50萬元交保，葉、顏男各10萬元交保，沈男5萬元交保，餘則請回。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧、陳睿明，昨指揮台南市調查處、嘉義縣調查站專案小組，持搜索票至桃園、嘉義、台南等7處縣市農機耕辦公搜索，扣得電腦、帳冊等物，並傳喚總會型桃園農機協會理事長陳男、嘉義縣葉姓、台南顏姓理事長，及台南沈男等7人到案。

據了解，相關涉嫌人對都承認有對農民收農機補助「樂捐」，但各協會對所收款項流向、用法不一，檢方已就涉嫌人訊問內容，與相關帳冊交叉比對，確認賄款流向。

「 我們理事長很衰！」嘉義縣農機耕作協會內部說明，協會所收的錢都是用在協會的運作，及農機保險、GPS定位裝設，去年因為部分農民反對用樂捐，才會被檢舉調查，葉理事長應該未涉不法使用。

農委會2019、2020年推出多次農機補助，金額高達10億元以上，並且鼓勵農民先加入機耕協會，但部分機耕協會向會員收取一成農機補助「贊助費」，引起農民抱怨。

農委會農糧署曾發文要求，協會所收取「不樂之捐」要退還，農民樂捐不能跟農機補助掛勾，違法將移送檢調，農委會農糧署去年底還說，只有少數農機協會有收，但檢調發現多縣市農機協會都涉收賄款。

嘉義地檢署昨指揮調查站，到多縣市農機耕作協會搜索。記者卜敏正／翻攝
嘉義地檢署昨指揮調查站，到多縣市農機耕作協會搜索。記者卜敏正／翻攝

農民 嘉義 賄款

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