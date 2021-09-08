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涉洩漏標案內容 中央印製廠3員工洩密獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中央印製廠吳姓組長、陳姓科長、鄭姓股長等3人被控洩漏標案內容給特定廠商，涉洩密罪。台北地檢署考量吳男等3人並未與廠商有利益輸送或交換，標案結果也未受影響，今給予吳男等3人緩起訴，期間2年，各須支付公庫10萬元、5萬元、8萬元。

吳男、陳姓科長、鄭姓股長各涉嫌3次、1次、2次洩密犯行，均給予緩起訴處分，期間2年，各須支付公庫10萬元、5萬元、8萬元。

檢方調查，中央印製廠與2018年至2019年間辦理燙金箔膜、三股騎縫線、MICR票據紙等標案，時任吳姓供應科採購組組長、陳姓第二工廠印製科科長、鄭姓股長被控洩漏開標時間、標案規格、投標廠商等秘密給特定廠商，涉洩密罪。

檢方查出，吳姓組長在燙金箔膜採購案開標後，曾向特定廠商透露競爭對手材料來源，競爭對手隨即退出競標。據悉，吳男等3人供稱，與特定廠商來往許久，常會聊到標案話題。

據了解，吳男供稱，會與特定廠商談到標案內容，是希望多培植其他廠商參與標案進行良性競爭，不希望有廠商獨大的情形。三人均否認有任何利益輸送。競爭對手也說，是自行評估後選擇退出，未遭受外力介入影響。

檢方查出，特定廠商參與三股騎縫線標案但未得標，也未參與MICR票據紙投標。檢方考量，吳男等3人並未與特定廠商有利益輸送或交換，標案結果也未受影響，今給予3人緩起訴處分，以勵自新。

中央印製廠吳姓組長、陳姓科長、鄭姓股長等3人被控洩漏標案內容給特定廠商，涉洩密罪。台北地檢署今給予吳男等3人緩起訴處分。圖／本報資料照
中央印製廠吳姓組長、陳姓科長、鄭姓股長等3人被控洩漏標案內容給特定廠商，涉洩密罪。台北地檢署今給予吳男等3人緩起訴處分。圖／本報資料照

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