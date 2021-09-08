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佯稱要在牛埔山蓋天后宮 蘇男向信徒詐財被起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民蘇姓男子佯稱要在「牛埔山」蓋天后宮，5月間背著捐獻箱，在中市英才路向賴姓、葉姓信徒收取捐款各200元，經2信徒察覺有異報警處理，經警扣得內有7101元的捐獻箱，蘇否認詐財，但檢察官查出籌備處虛構、經手人已死亡，認捐款完全流入蘇的私人口袋，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將蘇男起訴。

檢察官查出，蘇男（60歲）所稱的蓋廟土地（高雄市林園區），僅是持分9分之1，該地也不是蓋廟所在的牛埔山，不可能在該處蓋廟，且高雄蓋廟未在高雄募款，卻在不相干的台中募款，經手人寫已死亡的「張清河」，及已未居住的地址，又無註明宮名，均泛稱天后宫。

此外，蘇男早於今年初即已不住在台中市東區和平街，卻仍以該處為虛構的籌備處地址。募款所得未以宮廟籌備處存入金融帳戶，自今年5月1日起募款所得完全流入蘇男的私人口袋，也無會計稽核帳冊。檢察官認蘇男所辯，不足採信。

起訴書指出，蘇男假借蓋廟，印製蓋有天后宮印文的虛假感謝狀，使用天后宮、籌備處在台中市東區、經手張清河等名義，偽稱要在「牛埔山」蓋廟，隨即於5月3日上午，在中市中區火車站要求不知情的沈男（不起訴處分）與他一起至市區內募款。

同日下午，蘇男背著捐獻箱與沈男在中市英才路，向賴姓、葉姓信徒謊稱蓋廟，賴及葉各自捐款200元，並要求開立收據，沈就拿感謝狀給2人自行填寫後，再交給2人，並表示捐獻給天后宮。後來，賴與葉察覺有異報警，經警在英才路查獲，扣得內有7101元的捐獻箱（含神像）。

台中市民蘇姓男子佯稱要在「牛埔山」蓋天后宮，向賴姓、葉姓信徒收取捐款各200元，經2信徒察覺有異報警處理，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將蘇男起訴。圖／本報資料照
台中市民蘇姓男子佯稱要在「牛埔山」蓋天后宮，向賴姓、葉姓信徒收取捐款各200元，經2信徒察覺有異報警處理，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將蘇男起訴。圖／本報資料照

募款 天后宮 捐款

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