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這款狼師！11國小女童遭吻嘴摸胸 上性平課才知不對勁

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

歐姓男子3年前在桃園某國小任教期間，多次性騷、猥褻多名女童，女童直到上性平教育課程才知道遭侵犯，一審認為他只是短暫觸摸，依性騷擾防治法判刑7年，二審認定歐有5次是猥褻而非偷摸，改依加重強制猥褻罪判刑9年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

歐男有19年教學經驗，2018年9至11月間擔任班導師期間，連續對11名女學生性騷擾，包括「公主抱」用嘴磨蹭臉頰、拉到教室角落摸胸觸下體。一名女學生說，老師要給她餅乾她未取，問她「為什麼不拿？」接著把她推到回收室角落亂摸，還問「可不可以親一下？」當時她以為老師只是在玩，後來才發現不只她一個人有這遭遇。

歐案發後被停聘，在法院審理時否認犯行，辯稱因在校得罪很多人，學生受其他老師影響才指控他；然而，有女童證稱多次被歐搔肚子、摸胸，直到聽了學校介紹身體「紅燈、綠燈、黃燈區」的演講才知道有問題，向父母、老師訴說。

桃園地方法院一審認為11名女童若非親身經歷，不可能有這樣的日常經驗，認為歐姓老師搔癢、遊戲或是假裝關心課業分散注意力「偷摸」，女童來不及反應，認定是性騷擾。

台灣高等法院二審認為歐猥褻4名未滿14歲女童5次，從時間長短和女童回答「不舒服、不喜歡」來看，顯然不是偷襲、情節輕微的性騷擾，改依加重強制猥褻罪論處。歐從未反省、避重就輕，改判9年徒；案經上訴，被最高法院駁回定讞。

圖為示意圖／ingimage
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猥褻 性騷擾 桃園

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