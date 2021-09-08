涉洩標案內容 中央印製廠3員工獲緩起訴

中央印製廠107至108年間辦理標案時，時任吳姓組長等3人涉洩漏標案內容給特定廠商；北檢考量吳男等3人與廠商間查無利益交換，標案結果未受影響，今天依洩密罪處分緩起訴。

台北地檢署調查指出，中央印製廠於民國107年至108年間辦理燙金箔膜、MICR票據紙、三股騎縫線等標案，時任吳姓採購組長、陳姓科長、鄭姓股長涉嫌洩漏開標時間、標案規格、投標廠商等秘密給特定廠商。

吳男等3人供稱，與特定廠商來往許久，因此常會聊到標案的話題；吳男並稱，會與特定廠商談到標案內容，是希望多培植其他廠商參與標案進行良性競爭，不希望有廠商獨大的情形。

北檢調查發現，吳姓組長在燙金箔膜採購案開標後，曾向特定廠商透露競爭對手的材料來源，競爭對手隨即退出競標；採購案重新開標後由特定廠商得標，但競爭對手表示，是評估後自行退出，未遭受任何壓力。

此外，特定廠商參與三股騎縫線標案但未得標，也未參與MICR票據紙投標；檢察官認為，吳男等3人並未與特定廠商有利益交換，標案結果也未受影響，依洩密罪處分緩起訴。

檢察官考量，吳姓採購組長、陳姓科長、鄭姓股長各涉嫌3次、1次、2次洩密犯行，均緩起訴2年，各支付緩起訴處分金新台幣10萬元、5萬元、8萬元。