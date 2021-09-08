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25刀狠刺死女友還詭辯 凶嫌：若非遭加害我寧被判死刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園曾姓男子自認林姓女友出軌，涉嫌持剪刀刺穿她臉頰、氣管，林身中25刀倒臥血泊慘死，檢方依殺人罪起訴求刑15年；法院今開庭，曾否認刺殺林，一再辯稱是「另有人去傷害她」，庭訊後還說「若林不是被加害，那我寧願被判死刑」，林的姐姐悲痛怒斥「你有沒有良心！」

檢方起訴指出，曾男（51歲）發現林女和其他男人親密合照，今年4月21日跑到她中壢的檳榔攤質問，並拉林到後方1間停業的薑母鴨店談判，曾失控持剪刀猛刺至少25刀，林臉頰、肝臟，氣管都遭刺穿，傷口最深達9.5公分，檢方認為曾手段凶殘、令人髮指，起訴求刑15年。

桃園地院今第二度開準備程序庭，逐次確認監視器、錄音畫面，曾男仍辯稱只有刺林女左小腿1刀，還說是2人拉扯剪刀時，自己重心不穩跌坐，林就握著剪刀刺到自己脖子左邊。

曾並堅稱林身上「其他傷勢都不是我刺的」，還說是他離開後，懷疑有人又進去傷害林，但該部分未能提出證據供調查，公訴檢察官也駁斥曾所述不實。

法院依職權將傳訊林女檳榔攤的陳姓女同事、解剖法醫為證人，以釐清報案經過、大體傷勢等，並列3項爭點，包括曾男有無刺林女其他部位、曾是基於傷害或殺人犯意，以及曾的行為與林死亡結果有無相當因果關係。

林的姐姐悲痛萬分，勘驗監視器畫面時，目睹妹妹一度遭曾男持剪刀作勢行刺，激動到當庭啜泣哽咽，上次開庭表示意見時更直言，她非常傷心不能接受曾的說法，更要法官從重量刑，至少判曾男無期徒刑。

曾男在押期將屆滿院方再開延押庭，對於是否延押，檢察官以曾否認且所犯重罪，有延長羈押必要；曾則大方說「沒有意見」，曾的辯護人認為，曾對起訴書證據、證人所述均無意見，難認有滅證、勾串之虞，不能僅以重罪就羈押，且曾一度中風不良於行，不可能逃亡，認無羈押必要。

被害人家屬的辯護人則說，曾犯後有逃離、隱匿行蹤，還向林女員工說「要她裝作沒看到」，再再顯示有隱匿、勾串行為，認為原羈押原因仍存在；法院評議後將另行裁定。

曾男在合議庭法官離席後，簽名準備還押時，突向被害家屬說了句「如果林不是被加害，那我寧願被判死刑」，林的姐姐也激動怒斥「你有沒有良心！」

曾男涉嫌持剪刀刺死林姓女友。圖／報系資料照
曾男涉嫌持剪刀刺死林姓女友。圖／報系資料照

桃園 監視器 殺人

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