藥商逾期庫存藥改效期再發售 警回收2萬多盒

保二警察總隊刑警大隊今天公布，高雄王姓男子原本經營藥品公司，疑因經營不善，涉嫌仿冒藥廠商標，將庫存逾期的藥品或健康食品，涉嫌竄改效期，發售給南部多家藥局，經警方會同高雄市衛生局等單位，回收王賣出的藥品或食品，依詐欺、藥事法等罪嫌，將王姓男子移送法辦。

保二刑大偵三隊表示，去年接獲廠商檢舉，指稱在南部地區多家藥局販賣仿冒「杏海」藥業公司的食品、藥品，經追查半年，今年3月，與高雄市衛生局、食品藥物管理署等單位，在高雄市鳳山區王姓男子（52歲）的倉庫，查獲仿冒商標的保健食品、藥品，總計2萬多盒。

警方指出，查扣的商品包括消痔丸、行氣散、胃散、藥布、藥膏、爽身粉、驅黴樂乳膏、立克痛膏等數十種食品、藥品，以及用來仿冒商標的打印機、包膜機和電腦主機。

據了解，王姓男子原本也是藥商，後來已將公司轉讓，但他利用賣不出去的庫存食品、藥品，涉嫌竄改包裝上的效期，多數藥品、食品其實已逾1年，其中治療香港腳的用藥「驅黴樂乳膏」還已過期5年。