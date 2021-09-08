條子鴿影射謝長廷耍特權 立委幕僚哽咽舉報散佈謠言
酈姓退休警察「條子鴿」日前在臉書上發文，影射駐日代表謝長廷耍特權，時任行政院長時，其兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」開下罰單後吞下2支申誡，議題熱議延燒多日。立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳今天上午10點至士林警分局，舉報「條子鴿」涉犯社會秩序維護法，散布謠言影響公共安寧，請北市警局詳盡調查。
條子鴿臉書po文，曾開單吞2支申誡，文末還提到「遠在日本的謝先生」對此北市議會向北市警局索取條子鴿從警期間，是否因態度不佳，被記2支申誡等資料。9月6日警方透過公文系統正式回覆議會，「查酈員於本局服務期間，無因態度不佳之事由受懲處之紀錄」
林延鳳今早在士林分局門口指出，條子鴿從頭到尾的po出的內容錯誤百出，他應要自己提出有力的證據，怎麼會讓被霸凌的人自己提出證據，這對台灣社會造謠風氣是很大的事件，再者，條子鴿在政治領域擔任幕僚，其老闆侯漢廷應要嚴謹管理團隊，助理代表老闆身分，怎麼會放任他造謠，甚至對外說「冷處理」。
林延鳳指出，她大學畢業擔任謝長廷辦公室的秘書，後續又擔任謝維州議員的幕僚，對的事情就是對，錯的事就是錯，沒有模糊空間，謝長廷擔任政治人物一輩子，都是為台灣做事，擔任高雄市長時期，維州年僅22歲，在她的印象中，維洲是單純、心地善良的大男孩。
林延鳳回憶起往事，突然哽咽地說，維洲在2018年後沒有擔任議員，回歸上班族身分，條子鴿卻用此方式，攻擊維州人格，還抹黑、造謠「不管我身為什麼身分，都該出來捍衛」。
林延鳳今天至警局舉報條子鴿在臉書上文章，涉犯社會秩序維護法第63條1項5款，散佈謠言，足以影響公共之安寧，若有此法條行為者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬以下罰鍰，目前正在警局製作筆錄。
林延鳳表示，昨天有基層警員看不下去，爆料條子鴿是民國99年(2010年)被記2支申誡，當時的行政院長不是謝長廷，而是吳敦義，此部分也希望北市警局查明清楚。林強調，如果沒有此事，條子鴿應要出面道歉，且侯漢廷也該為此說明。
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