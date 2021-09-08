快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

條子鴿影射謝長廷耍特權 立委幕僚哽咽舉報散佈謠言

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

酈姓退休警察「條子鴿」日前在臉書上發文，影射駐日代表謝長廷耍特權，時任行政院長時，其兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」開下罰單後吞下2支申誡，議題熱議延燒多日。立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳今天上午10點至士林警分局，舉報「條子鴿」涉犯社會秩序維護法，散布謠言影響公共安寧，請北市警局詳盡調查。

條子鴿臉書po文，曾開單吞2支申誡，文末還提到「遠在日本的謝先生」對此北市議會向北市警局索取條子鴿從警期間，是否因態度不佳，被記2支申誡等資料。9月6日警方透過公文系統正式回覆議會，「查酈員於本局服務期間，無因態度不佳之事由受懲處之紀錄」

林延鳳今早在士林分局門口指出，條子鴿從頭到尾的po出的內容錯誤百出，他應要自己提出有力的證據，怎麼會讓被霸凌的人自己提出證據，這對台灣社會造謠風氣是很大的事件，再者，條子鴿在政治領域擔任幕僚，其老闆侯漢廷應要嚴謹管理團隊，助理代表老闆身分，怎麼會放任他造謠，甚至對外說「冷處理」。

林延鳳指出，她大學畢業擔任謝長廷辦公室的秘書，後續又擔任謝維州議員的幕僚，對的事情就是對，錯的事就是錯，沒有模糊空間，謝長廷擔任政治人物一輩子，都是為台灣做事，擔任高雄市長時期，維州年僅22歲，在她的印象中，維洲是單純、心地善良的大男孩。

林延鳳回憶起往事，突然哽咽地說，維洲在2018年後沒有擔任議員，回歸上班族身分，條子鴿卻用此方式，攻擊維州人格，還抹黑、造謠「不管我身為什麼身分，都該出來捍衛」。

林延鳳今天至警局舉報條子鴿在臉書上文章，涉犯社會秩序維護法第63條1項5款，散佈謠言，足以影響公共之安寧，若有此法條行為者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬以下罰鍰，目前正在警局製作筆錄。

林延鳳表示，昨天有基層警員看不下去，爆料條子鴿是民國99年(2010年)被記2支申誡，當時的行政院長不是謝長廷，而是吳敦義，此部分也希望北市警局查明清楚。林強調，如果沒有此事，條子鴿應要出面道歉，且侯漢廷也該為此說明。

林延鳳提出北市警局回覆議會的資料，內容指出條子鴿從警期間沒有因態度不佳被懲處。記者蕭雅娟／攝影
林延鳳提出北市警局回覆議會的資料，內容指出條子鴿從警期間沒有因態度不佳被懲處。記者蕭雅娟／攝影
林延鳳指出，基層警員爆料是在民國99年被記申誡。記者蕭雅娟／攝影
林延鳳指出，基層警員爆料是在民國99年被記申誡。記者蕭雅娟／攝影
立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳，今天上午至士林警分局，舉報「條子鴿」涉犯社會秩序維護法，散布謠言影響公共安寧。記者蕭雅娟／攝影
立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳，今天上午至士林警分局，舉報「條子鴿」涉犯社會秩序維護法，散布謠言影響公共安寧。記者蕭雅娟／攝影
立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳，舉報條子鴿涉犯社會秩序維護法
立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳，舉報條子鴿涉犯社會秩序維護法

北市 謝長廷 行政院

延伸閱讀

謝長廷遭影射曾耍特權 管碧玲發文挺：道德勇氣一直在

謝長廷提告求償百萬二審 羅智強聲請吳釗燮作證

「條子鴿」控謝長廷子耍特權 被起底侯漢廷辦公室副主任

謝長廷喊話「條子鴿」：有事衝我來 放維洲一條生路

相關新聞

易服社會勞動造假 翁茂鍾判刑

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案九年前遭判刑一年獲准易服社會勞動，卻串通時任麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假包庇；台南...

農機耕作協會涉收不樂之捐近億元 3理事長1幹部交保

桃園、嘉義、台南等農機耕作協會，受農糧署之託經手審核大型農機補助及驗收，疑假樂捐名義向申請農機補助農民索取補助款10%賄...

涉洩漏標案內容 中央印製廠3員工洩密獲緩起訴

中央印製廠吳姓組長、陳姓科長、鄭姓股長等3人被控洩漏標案內容給特定廠商，涉洩密罪。台北地檢署考量吳男等3人並未與廠商有利...

佯稱要在牛埔山蓋天后宮 蘇男向信徒詐財被起訴

台中市民蘇姓男子佯稱要在「牛埔山」蓋天后宮，5月間背著捐獻箱，在中市英才路向賴姓、葉姓信徒收取捐款各200元，經2信徒察...

這款狼師！11國小女童遭吻嘴摸胸 上性平課才知不對勁

歐姓男子3年前在桃園某國小任教期間，多次性騷、猥褻多名女童，女童直到上性平教育課程才知道遭侵犯，一審認為他只是短暫觸摸，...

25刀狠刺死女友還詭辯 凶嫌：若非遭加害我寧被判死刑

桃園曾姓男子自認林姓女友出軌，涉嫌持剪刀刺穿她臉頰、氣管，林身中25刀倒臥血泊慘死，檢方依殺人罪起訴求刑15年；法院今開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。