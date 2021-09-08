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雲林社工師自爆找安置少女性交易 80萬和解二審判緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

雲林縣政府社會處李姓前社工師，前年10月駕車陪同15歲受保護少女前往縣警局婦幼隊接受詢問後，竟未將少女載返教養院，直接將車開往某處河堤旁，以8000元代價與少女完成性交易，用完午餐後又以5000元在車內完成口交，一審依引誘使少年為有對價性交行為罪從重論處3年2月，二審認引誘罪並非處罰嫖客，改與未滿16歲之人為有對價性交行為罪且雙方和解，改判10月，緩刑3年。

然而，李男自2016年3月起，擔任雲林縣政府社會處社會工作師，為公職社工師，負責辦理兒童及少年保護及性剝削個案24小時輪值及個案直接服務工作，案發後，縣府已經將他撤職停止任用。

檢警調查，李前年10月間明知少女年僅15歲多，被安置教養院內是保護個案，同年10月29日上午9時開車到教養院，搭載少女並陪同她前往縣警察局婦幼隊接受其他案件詢問，等到少女結束警方詢問後，未將她載返教養院，反而將車駛至斗六市某河堤旁，近午在車內以8000元的代價，經同意後與少女完成性交易1 次。

中午用餐後，他駕車搭載少女返回教養院途中，在斗南鎮立游泳池附近，再次以5000元代價在車內再完成口交1 次。同年11、12月間，李陸續將錢交給少女及少女手帕交轉交。

此外，前年12月13日下午5時，李還假冒少女手帕交叔叔的身分，在教養院學員請假單上偽造簽名，帶領手帕交外出。

少女指出，第一次性交易是在車上，李說8000元後，就對她做性行為，她當時沒辦法反應同意或不同意，沒有辦法當下反應，第二次她是沒有想到第一次那個價錢，做完之後，她就是跟他說5000元。

少女手帕交表示，少女有拜託她向李拿1萬3000元，後來她用臉書跟李聯繫，說少女要跟他拿1 萬3000元，李之後有拿4000元給她，她沒問李這是什麼錢，因為這是他跟少女性交易的錢，如果講了就是矯情。

雲林地院認李犯兒童及少年性剝削防制條例中與未滿16歲之人為有對價性交罪外，同時觸犯同條例中引誘使少年為有對價性交行為罪，並從重論處引誘使少年為有對價性交行為罪，處3年2月，另犯行使偽造私文書罪則處4月。

台南高分院認為，從事「引誘」的行為人，應專指引誘兒童或少年與他人從事性交易者，而非指嫖客本身，原審從重論處引誘使少年為有對價之性交行為罪，適用法律有所違誤。

李當庭向少女道歉，同意賠償少女80萬元，並與家長達成和解外，也就偽造私文書部分，賠償當事人1萬元。

合議庭審酌，李因一時被性慾沖腦，而對少女從事性交易，另因便宜行事，偽造他人名義私文書，很不應該，但李沒有任何前科，本案是他犯後心裡不安，主動向同事披露此事，本案才輾轉為警查獲，且犯後從警詢、偵查、原審及本院審理均坦承犯罪，與被害人達成和解，已有悔意。

因此，認李公務員犯與未滿16歲之人為有對價性交行為，處10月徒刑，又犯行使偽造私文書罪，處3月徒刑，緩刑3年。

合議庭審酌，李因一時被性慾沖腦，而對少女從事性交易，認他公務員犯與未滿16歲之人為有對價性交行為，處10月徒刑，緩刑3年。圖／本報資料照
合議庭審酌，李因一時被性慾沖腦，而對少女從事性交易，認他公務員犯與未滿16歲之人為有對價性交行為，處10月徒刑，緩刑3年。圖／本報資料照

性交易 社工

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