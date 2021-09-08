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替深深愛慕的人妻殺新歡18刀 已婚房仲仍判9年8月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

房仲于維智不滿林姓男子糾纏江姓女同事，拿藍波刀刺林18刀，林3個月後死亡。一審依殺人未遂罪判于9年8月徒刑，江女協助于在林的車上安裝GPS衛星追定位蹤器，被依妨害秘密罪判刑8月。台灣高等法院今駁回上訴，不過江女緩刑2年。

這起案件的當事人都已婚。于維智（59歲）2012年在不動產公司上班時，結識江女（44歲），雖愛慕她，但因知道都各有婚姻，因此以「兄妹」相稱。江女有兩個小孩，而于的孩子都已成年，兩人的LINE通訊訊息中，于以「美妹」喚她，江女則回「我怕你的付出得不到我的感情，所以我寧可你都不要做，因為怕傷害你，你的任何條件覺得都比他好你放心的」。

2020年初，于得知江女和曾在公司任職的林姓男子交往，且林常在上班時間約江女外出，他認為這樣會影響江女業績，是「恐怖情人」。去年4月11日，于罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺18刀，于隨後被捕。

警方偵辦時，于胡言亂語，還說警察拿警棍打他，警方一度以為是隨機殺人。但查扣于的手機後，發現于的動機與情殺有關聯，案件輪廓逐漸明朗。

檢警調查，于在江女收到林姓死者的威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」，檢方認為于是在替江女出氣。

林姓被害人短暫擔任過房仲，和江女有婚外情，離職後以開計程車為業，仍持續和江女保持聯繫。林被砍後，因本身有糖尿病和高血壓，13日併發急性心肌梗塞，事後又被醫院檢查出有肺動脈血栓，轉送台大醫院後於5月12日昏迷，7月6日家屬決定拔管。

高院審理時，于維智和江女都認罪，但于堅稱是殺人未遂，林雖往生，但責任不在他身上。

林姓死者的妻子批于「就是殺人凶手」，稱如果于沒有砍丈夫18刀，為何丈夫會承受傷痛死去？她認為這18刀引發大量出血，事後才會出現血栓、休克等症狀。

高等法院今駁回上訴，因江姓女子和被害家屬和解，獲緩刑2年，她不得再上訴。

江姓女子（右）協助于維智在林姓死者的車上裝GPS，于拿藍波刀刺殺林。記者王宏舜／攝影
江姓女子（右）協助于維智在林姓死者的車上裝GPS，于拿藍波刀刺殺林。記者王宏舜／攝影

殺人 血栓 台大醫院

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